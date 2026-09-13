Реал Мадрид сложи край на една "война", която води през последните 2 години

Реал Мадрид отново е в центъра на дискусията за "Златната топка". Всичко започна през 2024 година, когато звездата на "кралете" Винисиус Жуниор остана втори зад Родри. Часове преди церемонията делегацията на испанския клуб отмени пътуването си до Париж и обяви бойкот, след като разбра, че бразилецът няма да спечели. Гняв и разочарование обхванаха коридорите на клуба, като в Мадрид разглеждаха резултата като несправедливост спрямо тях. На 28 октомври 2024 година те изразиха позицията си съвсем ясно, заявявайки: "В този момент "Златната топка" вече не съществува за нас."

Реал Мадрид взе решение за "Златната топка"

"Кралете" дори отмениха около пет часа специално предаване, което беше планирано за отбелязване на събитието по официалния им канал "RMTV". Демонстрацията им продължи и през 2025 година. Клубът не публикува нищо в официалните си канали за играчите, които попаднаха в списъка с 30-те финалисти и запази пълно мълчание относно крайните резултати.

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Тази година обаче Реал Мадрид прекъсна мълчанието и се изказа официално по темата. В профилите им в социалните мрежи и на уебсайта им се появи публикация със следния текст: "Килиан Мбапе, Вини Жуниор, Джуд Белингам и Марк Кукурея са сред списъка от 30 номинирани за наградата "Златната топка" за 2026 година, връчвана от списание "France Football", като номинираните са избрани въз основа на представянето им през сезона (2025–2026)."

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