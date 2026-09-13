Георг Георгиев: Не пропускаме мача, ще играем индиректно

"Това не е пропускане на мач, индиректно ще бъдем играчи". Това каза по БНР депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев, а поводът - предстоящите президенстки избори и фактът, че ГЕРБ не издигнаха своя кандидат-президентска двойка: "Но трябва внимателно останалите, които искат да работят с нас, да знаят, че винаги мислим за националните интереси и рядко гледаме партийните, което може би е нашата грешка." Според него темата за подкрепа на кандидат-президентска двойка е за един политически разговор, че няма как да се даде непоискана подкрепа: "Докато се продължава саботажната акция на останалите десни партии, да атакуват ГЕРБ, а да не се концентрират вниманието върху основния опонент, преливат в Йотова и ПБ сила и легитимност, преговарят за ВСС и саботират кампанията на Гюров. Още: Борисов с половин уста: Няма да навредя на Гюров, да се договарят по места (ВИДЕО) Ако това не е липса на политическа логика, не знам какво е и те го замаскират под "не искаме политически централи, искаме подкрепа от гражданите."

Всичко започва с Бойко Борисов

“Няма политик, който да е наложил името си без да се е състезавал с Бойко Борисов. Всеки, който иска де факто да е с влияние в политиката, започва с Бойко Борисов. И всички управляващи започват и свършват с ГЕРБ, защото имат нужда от репер, който да надскочат и не успяват. Ние сме печелили десетки избори с ясно обозначени кандидати, мажоритарно сме печелили доверието на хората. Никога не ни е било страх от присъдата на избирателите за разлика от хора, които се скриха зад ИК", добави той. Още: "Да не прави интриги, а да отговори за Черепа": ДБ за твърденията на Борисов за договорки с ПБ (ВИДЕО)

Колаж БГНЕС

Ето защо, според Георгиев, Бойко Борисов не се е кандидатирал за президент: "Борисов си мери лично силите и надделява вече 20 години в българския политически живот. Той няма комплекса за малоценност на останалите, които имат нужда да се доказват и тяхната легитимация да минава през него. В България ставаш политик, ако си премерил силите си с Бойко Борисов."

За Петричкия Ескобар, взривовете и КСНС

Помилването на петричкия Ескобар от Илияна Йотова се е състояло и вече са се сборили с ПП-ДБ, каза Георгиев: "Борят се, но някак на повърхността, а зад кулисите текат договорките за ВСС. ДБ хем са опоненти на Йотова, хем говорят срещу тези, които биха подкрепили Гюров. Ако това не е саботаж, не виждам друго. Още: "Жал ми е за Гюров и Кандев. ПП-ДБ им пречат и се договарят с ПБ": Борисов разкри как ще даде подкрепата си (ВИДЕО)Те какво мислят, че Йотова е нещо различно от ПБ? Не, това са същите хора. ПБ ще избира и членовете на ВСС, а ДБ разчитат на ПБ да ги допусне и да им даде парченце кокал от ВСС", коментира Георг Георгиев.

"Преди седмици реномирано международно издание предупреди, че има информация за готвени от Русия хибридни действия на територията на ЕС. Ние виждаме, че случилото се в Лайпциг и в България, както и двама българи задържани в Бавария и това е трети инцидент с взрив в рамките на месец. Тревожното е, че българското правителство не взима отношение по тези теми. Когато се поставят въпроси, не получаваме отговор, включително и на закрито заседание за службите", каза Георгиев.

Той припомни, че ГЕРБ също искаха свикване на КСНС няколко пъти във връзка с изплували дронове по българското крайбрежие и хибридни действия. "Няколко пъти ние и опозицията поискахме и не разбираме, какво е притеснението на президента, за да не се свика Консултативен съвет?" Още: След решението на ГЕРБ да не издига кандидат-президент: Първи думи от Теменужка Петкова