От дъното на италианския футбол до мечтан дебют в Шампионска лига: Комо промени историята си за 9 години

Възходът на Комо от дълбините на по-ниските дивизии до върха на европейския футбол достигна своята кулминация в четвъртък вечерта, когато отборът разгроми РБ Лайпциг. В дебюта си в Шампионска лига отборът на Сеск Фабрегас игра с хладнокръвието на опитни ветерани и си осигури историческа победа с 4:1. Този резултат е още по-впечатляващ, вземайки предвид през какво премина Комо през последните години.

Преди 9 години Комо обяви фалит, а днес блести в Шампионска лига

През 2017 година клубът обяви фалит и трябваше да започне възраждането си от четвъртото ниво на италианския футбол. Преди четири години, на 10 септември 2022 година, Комо се мъчеше в долната половина на Серия Б, претърпявайки деморализираща загуба с 2:0 у дома от Сюдтирол. Пренесете се в 10 септември 2026 г. и преображението е нищо по-малко от чудо. "Синьо-белите" не само участваха в първия си мач от Шампионска лига, но и доминираха в него, отстранявайки гранд като РБ Лайпциг с представяне, което ще се помни десетилетия наред.

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Фабрегас запази всички здраво стъпили на земята

Фабрегас прекара седмицата, омаловажавайки значимостта на събитието, като заяви пред репортерите в навечерието на двубоя: "Срещу Лайпциг това ще бъде мач като всеки друг." Този психологически майсторски ход явно се отрази и на играчите, които не показаха никакви признаци на треска пред публиката срещу германския отбор, който е неизменна част от това състезание. Докато Лайпциг изглеждаше разтърсен от атмосферата и интензивността, Комо играеше с яснота и целеустременост, които подсказваха, че мястото им е сред европейския елит.

Макар че голяма част от коментарите преди мача се фокусираха върху творческия блясък на Нико Пас, в тази историческа вечер в центъра на вниманието се оказаха други звезди. Пас успя да покаже класата си, като даде две решаващи асистенции, но вечерта принадлежеше на Мартин Батурина. Хърватският плеймейкър отбеляза първия гол в историята на Комо в Шампионската лига с момент на чиста магия, като се възползва от хитрото центриране на Тасос Дувикас и завърши с хирургическа прецизност.

В подкрепа на Батурина беше Асане Диао, чийто престой в Комо е като влакче на ужасите. След блестящ дебютен сезон, последван от труден период, белязан от контузии миналата година, в четвъртък Диао отново показа най-добрата си форма. Той беше практически неуловим по крилото, постоянно атакуваше защитата на Лайпциг и я принуждаваше да се оттегля, преди да увенчае представянето си, като вкара третия гол. В съчетание с неуморната работа и прецизното завършване на Тасос Дувикас, който демонстрира както инстинктите си на голмайстор, така и способността си да свързва играта като модерен номер 9, атаката на Комо изглеждаше като една от най-мощните в турнира.

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Комо играе като "голям клуб"

Плавността в играта на Комо беше доказателство за качествата на треньорския щаб, като всяко движение изглеждаше като хореография, режисирана от Фабрегас от страничната линия. Това не беше отбор, който искаше да се оттегли назад и да се задоволи с равенство чрез отбрана. Това беше отбор, който искаше да задуши противника си. Именно този манталитет на "голям клуб" впечатли най-много наблюдателите. Дори когато Лайпциг се опита да организира обрат през второто полувреме, Комо не се паникьоса. Вместо това "синьо-белите" заложиха още по-силно на своите принципи, използвайки техническото си превъзходство, за да играят въпреки натиска. Начинът, по който отборът управлява топката, използвайки къси и остри пасове, за да принуди противника да се движи хоризонтално, преди да подаде вертикален смъртоносен пас, се превърна в запазена марка на ерата на Фабрегас.

Отдавна не се беше случвало представител на Серия А да се впусне в европейски мач с такава необуздана агресия и нападателен дух. Този отбор на Комо символизира нова ера за Калчото - ера, белязана от смелост, техническа изтънченост и отказ да се поддаде на статуквото. Момчетата на Фабрегас буквално са реклама за развитието на италианския футбол, като дават пример за това как по-малките клубове могат да се състезават на най-високо ниво чрез умно подбиране на играчи и ясно изразена клубна идентичност.

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