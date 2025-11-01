Любопитно:

Руски "военен герой": Изнасилил помагаща на руската армия учителка, убил мъжа ѝ, арестуван и избягал

01 ноември 2025, 13:35 часа 1265 прочитания 0 коментара
Руски "военен герой": Изнасилил помагаща на руската армия учителка, убил мъжа ѝ, арестуван и избягал

Алексей Кострикин, още един "герой от специалната военна операция" в Украйна (СВО), е успял да избяга, след като беше арестуван, тъй като е заподозрян в убийство, изнасилване и грабеж в Нова Талвожанка, Белгородска област. Информацията беше изнесена от губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков по време на редовното заседание на местното правителство, съобщава изданието "Фонар".

Още: Руски "ветерани" от Украйна и в Украйна: Вълни от брутални престъпления заливат Русия

"Късно снощи заподозрян в престъпленията избяга от охраната. В момента правоохранителните органи предприемат всички необходими мерки за неговото издирване и задържане. Разбирам, че се предприемат всички мерки, но отново моля броят на ангажираните служители да бъде увеличен, ако е възможно, за да се осигури възможно най-бързото му залавяне", заявил Гладков, цитиран от "Фонар".

Не е ясно как Кострикин е успял да избяга, след като е бил поставен под въоръжена охрана. Друго местно издание - "Пепел" - казва, че той се е измъкнал от полицейско управление, намиращо се на ул. "Сумская" в Белгород, като това е станало снощи. Буквално преди минути "Пепел" съобщи, че Кострикин е заловен от чеченците от "Ахмат", но впоследствие уточни, че тази информация е била прибързана и заподозреният още е на свобода.

Кой е Кострикин - обвинен е, че е убил мъжът на учителка, работеща в Нова Талвожанка, която след това е изнасилил. За капак към обвиненията е добавен и грабеж. Z-блогъри коментираха, че изнасилената жена и убитият ѝ мъж открито помагали с дарения на руската армия, според възможностите на семейството.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Руски въздушен удар в Николаев

Междувременно, Русия нанесе пореден удар в украинския град Николаев - с балистична ракета, с касетъчна бойна глава. Местната военновременна администрация съобщава за 1 убит човек и още 15 ранени. Поразена е била бензиностанция:

С ампутиран крак, но изнасилил доведената си 12-годишна дъщеря: Нов брутален случай от Русия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Изнасилване война Украйна Белгород Николаев специална военна операция престъпност Русия СВО Алексей Кострикин Нова Талвожанка
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес