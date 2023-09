Руският погром при Клещеевка и Андреевка: Руски офицер си изля душата (ВИДЕО)

Именно 72-ра бригада е основна сила за руснаците при Бахмут. А Веневитин пише в Телеграм, че след като се разделил с бригадата, бил охулен и оплют, но сега, с течение на времето щяло да се разбере какво е станало при Бахмут: "Момчетата обаче не могат да бъдат върнати".

"Измъчван съм от мисълта – какво се обърка в тази война? Защо разни "пригожници" и "вагнеровци" се възползваха от нашия героизъм и нашите успехи? Защо спряха да ценят живота на войниците и офицерите ни? Защо се счита за почти предателство да обучаваш хора, да изграждаш достойни за доверие защитни линии и позиции, да се подготвяш всеобхватно за офанзива, да ротираш части? Защо най-голямата добродетел стана мълчанието", пише още Веневитин.

Публикацията му е надлежно архивирана от един от украинските профили в Twitter, следящи най-изкъсо войната – NOELReports.

Lieutenant Colonel Roman Venevitin, former commander of the Russian 72nd Separate Motor Rifle Brigade that got wrecked near Klishchiivka and Andriivka, calls the brigade losses 'very serious', while calling it betrayal to sent soldiers to the front untrained and unprovided. pic.twitter.com/LDuLXlCC0e