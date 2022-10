Руски войник сложи открадната камера за наблюдение в дома си. Цял свят го гледа (ВИДЕО)

Връщайки се у дома в Бурятия, той си я е инсталирал, но без да знае реално за какво служи - поставил е камерата на стената в дома си просто като украса. Очевидно също така той не е знаел въобще как да промени настройките на устройството до първоначалното им състояние, така че сега украинският собственик може да го наблюдава в реално време.

Кадрите са публикувани от блогъра Ян Гордиенко, а откраднатата камера принадлежи на негови приятели. Видеото и снимките предизвикаха истински фурор, разпространявайки се със светкавично темпо в интернет.

Video published by Yan Gordienko pic.twitter.com/F3MQ95tvEI