Руският ТЕЦ "Луч" е в пламъци, 20 000 в Белгород са без ток: Украйна отговори светкавично (ВИДЕО)

08 ноември 2025, 19:13 часа 725 прочитания 0 коментара
Руският ТЕЦ "Луч", който се намира в Белгородска област, е станал обект на украинска въздушна атака. Има неофициална информация, че в операцията са използвани ракети - тя е успешна, 20 000 домакинства в Белгородска област са останали без електричество след удара, съобщава местното издание "Пепел".

По предварителни данни, украински ракети да нанесли поражения на газотурбинни инсталации в ТЕЦ "Луч", които произвеждат ток. Досега именно този ТЕЦ беше единственият с работещи газотурбинни инсталации в Белгородска област, след като Белгородският ТЕЦ беше поразен и неговите турбини бяха извадени от строя. Но все още не е ясно дали в "Луч" не са поразени единствено трансформатори - тогава ще е по-лесно и бързо нормалната работа на централата да бъде възстановена.

"В Белгород няколко гаража се запалиха в резултат на падащи отломки - пожарникари работят по потушаването на пожарите. Освен това има прекъсвания на електрозахранването на няколко улици. Токът е прекъснат и в част от село Дубовое в Белгородска област. Повече от 20 000 жители остават без електричество. Всички аварийни служби са на място. Електроснабдителите възстановяват електрозахранването. Информацията за последствията се изяснява" - това е официалната информация от губернатора на Белгород Вячеслав Гладков, публикувана в канала му в Телеграм.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
