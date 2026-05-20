Паркоместа под наем вече могат да се наемат онлайн и в Kaufland Овча купел

Kaufland прави паркирането в столичния квартал Овча купел по-удобно и предвидимо с новия си проект „Паркоместа под наем“. Услугата вече е достъпна в три софийски хипермаркета на веригата – Овча купел, Манастирски ливади и Изгрев и предизвиква огромен интерес сред живущите в тези райони. Тя дава възможност на клиентите да си осигурят паркомясто с месечен абонамент, който се управлява интуитивно, лесно, бързо и изцяло онлайн.

Клиентите могат да резервират паркомясто дигитално чрез сканиране на QR код, след което се вписват с Google акаунт или създават нов профил. След потвърждение на общите условия и правилата за ползване на паркинга, се въвежда регистрационният номер на автомобила, тъй като наетото паркомясто се използва само от конкретното превозно средство. Заплащането на абонамента се извършва онлайн, като сумата е пропорционална до края на текущия месец и може да бъде платена с банкова карта, Google Pay или Apple Pay.

За допълнително удобство, седем дни преди изтичане на абонамента системата изпраща автоматичен имейл с напомняне и покана за подновяване за следващия месец. Така клиентите могат да планират без излишни усилия и без риск да пропуснат срока.

Достъпът до паркинга е денонощен, а всички условия могат да бъдат разгледани онлайн тук.