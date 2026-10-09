Руските окупатори са превърнали АЕЦ "Запорожие" буквално във военна база (СНИМКИ)

Руските сили са разположили огневи позиции, антени за електронно заглушаване и електронно разузнаване, войници и стотици метри бодлива тел по покривите на окупираната атомна електроцентрала в Запорожие - най-голямата АЕЦ в Европа. Според кадри, разпространени от местния Telegram канал actual_energodar, позициите са разположени върху сградите на реактора и турбините, административните съоръжения, учебния център и комплекса за преработка на радиоактивни отпадъци.

На отделни кадри се вижда руски войник, който показва позицията си в топлоелектрическата централа, намираща се в близкия град Енергодар.

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Russian forces have positioned firing points, EW and electronic reconnaissance antennas, soldiers and hundreds of meters of barbed wire across rooftops at the occupied Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. The positions are reported on reactor and turbine buildings, administrative facilities, the training center and the radioactive waste processing complex. Separate footage shows a Russian soldier displaying his position at the Zaporizhzhia Thermal Power Plant in Enerhodar. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 9, 2026

"Не се ли страхувате от стадо въоръжени диваци в ядрена централа?"

"Нека дадем малко храна за размисъл на слепите и безсилни от МААЕ (Международната агенция за атомна енергия - бел. ред.). Огневи позиции, антени за електронна война и разузнаване, войници, стотици метри бодлива тел... Това не е описание на участък от линията на съприкосновение; всичко това се намира на покривите на реакторната и турбинната сграда на АЕЦ „Запорожие“, на покривите на административната и обслужващата сграда, лабораторната сграда, учебния център, комплекса за преработка на твърди радиоактивни отпадъци и т.н., и т.н.", пише украинският канал actual_energoda

"Цялата атомна електроцентрала в момента е - чисто и просто - военна база на руските окупационни сили. И това не е „някога в миналото“, а точно СЕГА!!! Въпрос: Колко доклада на хулиганите от МААЕ отразяват тези факти?!?!? Какво се случва вътре в енергийните блокове? Към световната общност - не се ли страхувате от стадо въоръжени, идиотски диваци в ядрена централа?", пита човекът зад канала на фона на кадрите от мястото.

Руската армия окупира АЕЦ "Запорожие" още в началото на пълномащабната война през 2022 г. и оттогава насам не спират отделни инциденти, свързани със стрелба на руските сили или въздушни атаки около и в централата.

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