Руско убийство след примирието в Олешки. Евакуираните искат в Украйна, не при Путин: Z-блогър е задържан за това послание?

От окупирания от руснаците град Олешки в Херсонска област на Украйна постъпва информация за жертви в резултат на руски атаки след прекратяването на примирието. Тетяна Хасаненко, ръководителка на военната администрация на града, обяви в интервю за „Укринформ“ следното: „...Бяхме информирани, че бившият директор на училище Константин Михаилович Мелник е загинал при атака с дрон. В общината продължават да се случват ужасни събития".

Хората не получават цялата нужна хуманитарна помощ, някои не са знаели за евакуацията

Хасаненко също така заяви, че администрацията е получила сигнал, че хората не получават хуманитарната помощ, донесена в Олешки по време на хуманитарната мисия. Тези, които са успели да я получат, казват, че са им раздали минимален набор от храна, който няма да стигне дори за една седмица на един човек. За съжаление, украинските власти не могат да проверят какво се случва там в момента.

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Освен това има хора, които по различни причини не са успели да се възползват от възможността за евакуация.

"Получаваме информация от тях. Има такива, които съобщават, че дори не са знаели за евакуацията. В крайна сметка те са били например в мазета, оставени без връзка. Въпреки че е имало примирие, хората в общината са в такова положение, че им е трудно да повярват в каквото и да било. Трудно е да преценят какво се случва около тях. В крайна сметка, само защото те (руснаците – бел. ред.) не са стреляли известно време, хората не са могли просто да стигнат до заключението, че е имало евакуация.

Има хора с ограничена подвижност, които не бяха откарани до мястото за събиране по време на тази евакуация. Мястото за събиране беше близо до болницата и хората очакваха руснаците да ги превозят.

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Хората също така не се евакуираха, защото се страхуваха от филтрация. Имаше такива хора дори сред онези, които все пак напуснаха Олешки. Те тръгнаха с мисълта, че това може да е „билет само за отиване“, както се казва. Но те по никакъв начин не можеха да останат там, защото и в единия, и в другия случай ги очакваше смъртта. Затова поеха риска.

Освен това по време на евакуацията бяха взети и онези, които чакаха конвоя на магистралата. Но имаше жени, които не изчакаха и си тръгнаха, мислейки, че автобусите вече са минали", твърди Хасаненко.

Снимка: Яна Лантратова, Telegram

Примирието в Олешки и ролята на Мелания Тръмп

На 2 ноември първата дама на САЩ Мелания Тръмп, която се оказа посредник за примирието, заяви, че близо 800 души са били евакуирани по време на хуманитарната мисия, проведена в рамките на примирието в Олешки.

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Украинският комисар по правата на човека Дмитро Лубинец заяви, че като част от споразуменията с руската страна украинските власти няма да публикуват данни за това колко жители на Олешки са избрали да се върнат в Украйна или колко граждани са заминали за територията, контролирана от Русия.

Същия ден Дмитрий Песков, говорител на руския диктатор Владимир Путин, заяви, че Москва понастоящем няма планове да провежда нови „хуманитарни операции“, подобни на евакуацията от Олешки.

Лубинец заяви, че той и руската му колежка Яна Лантратова са се споразумели да се обърнат към първата дама на САЩ с предложение за разширяване на хуманитарната мисия в Олешки и към други населени места, където положението е критично.

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Междувременно, както личи от видеозапис от пресконференцията на руската комисарка по правата на човека и от нейните изявления в руските медии, Лантратова казва, че тя и Лубинец са помолили първата дама на САЩ да посредничи и да помогне за организирането на „редовни, поне месечни, подобни мисии за доставка на хуманитарна помощ в Олешки“.

Z-блогър е задържан заради Олешки

Същевременно руски канали в Telegram съобщават, че провоенният руски блогър Владимир Романов вероятно е бил задържан в Севастопол - на окупирания полуостров Крим, и може да бъде обвинен във връзка с предполагаеми неверни съобщения за евакуации от Олешки.

Russian Telegram channels report that pro-war blogger Vladimir Romanov may have been detained in Sevastopol and could face charges over allegedly false reports about evacuations from Oleshky. Romanov claimed 17 buses took people to Ukraine and that most residents preferred evacuation there. Russian and Ukrainian sides later said bus numbers alone could not establish the number of evacuees. Romanov's channel has been silent for six days. #Russia — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 5, 2026

Романов твърдеше, че 17 автобуса са превозили хора от града в Украйна и че повечето жители са предпочели да бъдат евакуирани там вместо в Русия. Към Руската федерация тръгнали само 4 автобуса с пътници, но имало и други, които били със затъмнени стъкла, защото били празни, твърдеше Z-пропагандистът.

Russian Z-blogger Romanov says Ukraine deployed 17 buses for the Oleshky evacuation, compared with four from the Russian side. He added that Russian television may show more Russian buses, but claimed those vehicles would have their windows fully covered because they are empty. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2026

По-късно руската и украинската страна заявиха, че само по броя на автобусите не може да се определи броят на евакуираните. Каналът на Романов мълчи вече шест дни, след като редактира публикацията си - защото тя показва, че масово хората в Олешки се чувстват украинци, противно на наратива на Кремъл как "освобождава исторически руски земи".

Романов тогава публикува нов текст - с внушение, че Службата за сигурност на Украйна (СБУ), едва ли, не блокирала с помощта на украинската армия Олешки и изнудила хората там да отиват в Украйна, като за това помагали "западните партньори" на Киев. Припомнете си повече тук: Олешки: Между спасението на хора от гладна смърт и как Путин претопява Украйна (ВИДЕО).