Kaufland събра над 400 служители и техните семейства на празник, посветен на децата и грижата за природата

Над 150 медоносни дръвчета, храсти и цветя бяха засадени около логистичния център на компанията

Над 400 служители на Kaufland България и техните семейства оставиха работните ангажименти на заден план, за да прекарат един незабравим ден, посветен на природата, децата и споделените моменти. Тазгодишният семеен празник на компанията се проведе в централния склад в с. Стряма и събра екипите от логистичната база и Пловдив.

Събитието започна с обща зелена кауза - родители и деца обединиха сили в мащабна акция по озеленяване. На площ от 3 декара около логистичния център бяха засадени над 150 медоносни дръвчета, храсти и цветя. Инициативата има за цел да подкрепи биоразнообразието и пчелната популация в района, като същевременно покаже на най-малките как с личен пример можем да направим света по-зелен и приветлив.

„В Kaufland вярваме, че грижата за служителите не приключва с края на работния ден и не се изразява само чрез условията и придобивките на работното място. За нас е важно да създаваме подкрепяща среда, в която хората се чувстват ценени не само като професионалисти, но и като личности със своите семейства и близки. Семейният празник е един от най-хубавите поводи да покажем на колегите си колко ценни са за нас“, коментира Александра Маринова, старши специалист обучение развитие и мотивиране в Kaufland, която има водеща роля в организирането на събитието.

Празникът продължи с много игри, забавления и усмивки, доказвайки, че най-успешните екипи се раждат там, където има споделени ценности и истинска грижа – както към хората, така и към природата.

„Семейният празник е още един израз на разбирането на Kaufland, че зад всеки успешен екип стоят не само мотивирани професионалисти, но и техните семейства, които са важна част от живота им. С подобни инициативи създаваме възможности за общуване извън ежедневната работна среда, укрепваме чувството за принадлежност и даваме възможност на децата да се докоснат до света, в който работят техните родители“, коментира Сами Хаджиев, ръководител Централен склад.