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Операция "Вивалди" на ВСУ ще стане еталон за армиите на НАТО

05 ноември 2026, 16:53 часа 849 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Операция "Вивалди" на ВСУ ще стане еталон за армиите на НАТО

Операция "Вивалди" на украинските военни, която разгърна мащабно използване на дронове, включително наземни, вероятно ще оформи занапред тенденциите за въоръжените сили на НАТО. Това се казва в доклад на Полския институт за нова Европа. Операцията, която бе проведена в Лиманското направление от 3-ти армейски корпус на ВСУ, е пример за комбинирано използване на безпилотни системи, електронна война и прецизно планиране, изтъква авторът на доклада Ксаверий Ставински. Изумително е, че пехотата бе въвлечена в операцията едва във втората й фаза.

Важно е да се отбележи, че операцията е започнала още през май 2026 г., но за нея стана известно чак на 15 септември. Както подготовката, така и напредъкът са били пазени в изключителна тайна. 

По време на първата фаза украинските сили са се съсредоточили върху унищожаването на руските разузнавателни дронове и прекъсването на вражеските снабдителни линии. Това е ограничило способността на руснаците да откриват украински щурмови части. 

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Наземните роботизирани системи са изпълнявали различни задачи. За две нощи са били разминирани около 30 километра по маршрута на 3-ти армейски корпус. Също така тежкотоварни дронове "Вампир" са доставили роботи, натоварени с експлозиви, на повече от 10 километра зад руските линии. Наземни роботизирани системи са били използвани и за обстрел на руските позиции с гранатомети и стрелково оръжие. 

Един от важните междинни резултати от операцията е било осуетяването на руския план за обкръжаване на Славянск и Краматорск. Руското командване е планирало да заобиколи Лиман, да подсили частите си при Барвинково и да блокира украинските сили в крепостния пояс на Донбас.

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Авторът на доклада посочва, че украинците са си възвърнали контрола върху 51 кв. км територия по време на третата фаза на операцията. С възстановяването на контрола над Новие, Ридкодуб, Катериновка, Карповка и Новомихайливка общата отвоювана площ от началото на настъплението е достигнала 176 кв. км.

Авторът оценява като голям успех и пленяването на около 250 руски военни между реките Нетриус и Черен жребец. Повечето от тях са били пехотинци, проникнали в сивата зона и държали позиции в руините на населените места. 

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Вивалди украинска армия война Украйна Лиман
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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