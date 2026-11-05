Грижа: Испания дава болничен на жени с тежки симптоми на менопауза

От 1 декември 2026 г. работещите жени в Испания ще могат да ползват специален болничен отпуск, ако симптомите на менопаузата пречат на работата им. За да получават обезщетения, няма да има изискване за минимален период на вноски за социално осигуряване; ще е достатъчно медицинско удостоверение за временна неработоспособност. Правителството одобри реформата на 20 октомври. Новите правила не се прилагат за всички жени в менопауза, а само за тези, диагностицирани от лекар със състояние, свързано с вторично менопаузално разстройство, което им пречи да продължат да работят.

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Симптомите

Силни горещи вълни, хронична умора, нарушения на съня и проблеми с концентрацията могат да бъдат основание за болничен. Само тези симптоми обаче не дават основание за отпуск; решението ще бъде взето от лекар след преглед. Министърът на интеграцията, социалното осигуряване и миграцията Елма Саиз заяви, че реформата ще помогне за защитата на жените, чиито здравословни проблеми отдавна са пренебрегвани.

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„Повече от 10,5 милиона жени са членове на системата за социално осигуряване и ние реагираме на ситуации, които преди това оставаха незабелязани“, каза тя.

Предистория

Испания вече въведе специален болничен за жени, които не могат да работят поради болезнена менструация. Тази мярка е в сила от 2023 г. По-рано „Гласная“, позовавайки се на проучване на Femtech Force и проекта „Всичко е различно“, съобщи, че 83,7% от жените в пери-, менопауза и постменопауза са се консултирали с лекар, но само една на всеки пет е получила подкрепа и обяснения за промените, които преживява. Освен това 80% от анкетираните искат лекари от различни специалности да работят заедно, но само 8% от жените са преживели това.

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