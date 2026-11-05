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Жорже Жезус разкри безуспешния си опит да спре оттеглянето на Кристиано Роналдо

05 ноември 2026, 18:24 часа 697 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Жорже Жезус разкри безуспешния си опит да спре оттеглянето на Кристиано Роналдо

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус разкри, че е опитал да разубеди Кристиано Роналдо да се оттегли от националния отбор. Специалистът призна, че е искал да разчита на нападателя и под свое ръководство, но в крайна сметка е приел решението му и подчерта огромното му значение за португалския футбол. В интервю Жезус не спести суперлативите си по негов адрес. Той определи Роналдо като емблема на страната и националния тим, както и като вдъхновение за младите поколения.

Неизтриваемата следа на Кристиано Роналдо в историята на португалския национален отбор

„Всичко това е изцяло негово решение. Имахме възможност да поговорим по този въпрос още преди първия списък с повиквателни. Помолих го да остане и да продължи да играе под мое ръководство, тъй като имах нужда от неговото присъствие, но трябва да уважа волята му.

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Роналдо

Той е световна фигура, емблема на Португалия и на националния тим. Играч, който през годините даде толкова много на селекцията. Кристиано е вдъхновение за младото поколение в страната, а повечето му фенове са именно млади хора. Имах привилегията да работя с него в продължение на една година в Ал Насър. Той винаги ще бъде ориентир за нашия отбор, за народа ни и за нашата история.

Той завинаги ще остане в сърцата на португалците и в историята на националния отбор. Това е факт, който не подлежи на съмнение – Кристиано винаги ще бъде икона на португалския футбол“, заяви Жорже Жезус пред "Канал 11".

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Кристиано Роналдо Португалия отбор Жорже Жезус
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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