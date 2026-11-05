"Русия ни атакува и по този фронт": Не само в България - общо 12 самолета кацнаха извънредно в Европа за седмица

В Европа 12 пътнически самолета са извършили аварийни кацания поради заплахи за бомби при две вълни от подобни инциденти за една седмица, съобщи Reuters, обобщавайки цялата натрупана до момента информация. На 5 ноември авиокомпаниите на целия континент отново получиха бомбени заплахи, като няколко полета се наложи да бъдат пренасочени или ескортирани от военни самолети. Нито една от заплахите все още не е потвърдена като реален случай на открита бомба.

Отделните случаи: България на фокус

У нас три самолета извършиха аварийни кацания поради заплахи за бомби - два полета от Копенхаген и Мадрид кацнаха в София, а третият, от Лондон, кацна в Пловдив, стана ясно днес.

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"Самолет, излетял от летище "Станстед" в Лондон, кацна извънредно на летище Пловдив заради сигнал за бомба на борда", съобщи изпълнителният директор на летището Красимир Пешев. Полетът е бил до Летище "Васил Левски" в София и се е изпълнява от авиокомпания Ryanair. "Предстои пътниците да бъдат свалени и да преминат проверка, след което по процедура ще се провери самолетът за поставени устройства. След като процедурата приключи, капитанът ще вземе решение дали самолетът ще продължи полета до София", обясни Пешев пред БТА.

Екипажи на Военновъздушните сили са били активирани в отговор на бомбените заплахи срещу трите пътнически самолета, съобщиха от Министерството на отбраната. По тревога са били вдигнати екипажи на изтребители МиГ-29, носещи бойно дежурство в авиобаза "Граф Игнатиево". Изтребителите са излетели в 10:11 часа на 5 ноември със задачата да прехванат и ескортират трите граждански самолета.

В случаи от подобен характер, по команда на Обединения център за въздушни операции на НАТО, българските изтребители, които осъществяват дежурство по Air Policing, изпълняват задачи по откриване, опознаване и съпровождане на въздухоплавателни средства, уточниха от военното ведомство.

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‼️Flight disruptions across Europe: airlines targeted by a wave of fake bomb threats European airlines are once again facing bomb threats. Today, several carriers were targeted, including Wizz Air, Finnair and Poland’s LOT. An Aer Lingus flight from Dublin to Rome made an emergency landing at a military airfield in northern France. Finnair reported threats against two flights from Helsinki — to Rome and Vienna. All the threats turned out to be false. Czech police also received threats targeting four aircraft bound for Prague. A warning was also issued to Vienna’s main airport. Wizz Air has already received several similar threats this week. According to Bloomberg, the threats show no obvious pattern, affecting different airlines and routes. More than 30,000 flights operate across Europe every day. — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2026

Във вторник (3 ноември) беше получена заплаха за бомба и за самолет от Израел за София.

Останалите примери от Европа

Полет на Aer Lingus от Дъблин за Рим кацна на военновъздушната база Евре във Франция, на около 100 километра от Париж.

Чешката полиция пък съобщи, че четири самолета, летящи към Прага, също са получили заплахи. Властите оцениха достоверността на заплахите като ниска, но бяха подготвени да задържат самолетите на земята.

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Италианските военновъздушни сили ескортираха полет на Finnair от Хелзинки до Рим. Друг полет на същата авиолиния, отново излетял от финландската столица, кацна безопасно във Виена, след като беше съобщено за заплаха.

LOT Poland съобщи, че полет от Варшава до Брюксел е кацнал без инциденти и на борда не са били открити подозрителни предмети. Друг самолет на LOT, летящ за Париж, беше спрян по време на рулирането преди излитане, а пътниците бяха прехвърлени на друг самолет.

Освен това, по данни на италианските медии, полет на Wizz Air от Милано за Варшава е бил пренасочен към Виена.

Втора вълна за седмица: Русия и Иран ли стоят зад всичко?

Това е втората вълна от подобни съобщения за една седмица, отбелязва Reuters. Във вторник, 3 ноември, най-малко седем пътнически самолета и един круизен кораб са получили заплахи. Не са открити взривни устройства.

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Ако се обединят двете вълни, засегнатите полети са най-малко 25, посочва Reuters.

Снимка: БГНЕС

До момента никоя държава не е поела отговорност за тези инциденти. Те се случват на фона на обвиненията от страна на европейски официални лица, че Русия и Иран извършват хибридни атаки и саботажни действия, отбелязва информационната агенция. Москва и Техеран отричат подобна дейност.

Елиран Алмог, ръководител на Cyviation – компания, специализирана в киберсигурността в авиацията, изказа предположението, че фалшивите аларми може да са насочени не само към нарушаване на транспорта, но и към тестване на реакцията на авиокомпаниите, летищата и държавните агенции. Той отбеляза също така съвпадението на тези инциденти с кибератаките срещу хладилни системи в няколко европейски държави. Според него различни критични услуги изпитват смущения, които причиняват икономически щети и подкопават доверието на обществото.

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Ерик Шоутен, ръководител на групата за авиационна сигурност Dyami, заяви, че повечето от засегнатите държави подкрепят Украйна във войната ѝ срещу руската инвазия. „От геополитическа гледна точка, мисля, че винаги трябва да се има предвид сценарият на хибридна война, при която дадена държава – днес говорим за Русия, нали? – ни атакува по множество фронтове, от железопътния транспорт до супермаркетите и най-наскоро - по кръвните банки. Енергийният сектор, интернет секторът и авиационният сектор са сред тях“, смята той.

Според Bloomberg заплахите не показват ясна закономерност, като засягат различни авиокомпании и маршрути. Всеки ден в Европа се извършват над 30 000 полета.

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