Барселона потвърди бъдещето на своя капитан

Барселона официално обяви, че е постигнала споразумение с капитана си Рафиня за удължаване на договора му до 30 юни 2030 г. Така каталунският гранд си гарантира оставането му в състава за още два сезона след изтичането на досегашния му контракт, който беше до лятото на 2028 г. Бразилецът ще получи и подобрени финансови условия като признание за силното си представяне през последните сезони.

Барселона обвърза капитана на тима с нов дългосрочен договор

„ФК Барселона и Рафаел Диас Белоли, известен във футболния свят като Рафиня, постигнаха споразумение за удължаване на договора на играча, което го задържа в клуба до 30 юни 2030 г.“, гласи официалното съобщение на каталунците.

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Рафиня се подвизава на "Камп Ноу" от лятото на 2022 г., когато пристигна от Лийдс Юнайтед. След по-колеблив период под ръководството на Шави Ернандес той намери най-добрата си форма при Ханзи Флик и постепенно се утвърди като един от най-важните футболисти в състава. През настоящия сезон получи и капитанската лента, а германският специалист започна да го използва все по-често в центъра на атаката. Бразилецът има отбелязани 19 гола и 3 асистенции в 13 мача. От тях 15 попадения са в Ла Лига, където оглавява голмайсторската класация, а останалите четири са в Шампионската лига.

Нападателят продължава да оставя следа и в историята на клуба. След двубоя срещу Астън Вила той достигна 190 мача с екипа на Барселона. От пристигането си в Барселона Рафиня има важен принос за спечелването на няколко отличия. В колекцията му с каталунците са три титли от Ла Лига – през сезоните 2022/23, 2024/25 и 2025/26, Купата на краля от 2024/25 г. и три Суперкупи на Испания.

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