Още над 4 млрд. евро от ЕС отидоха към Украйна, само малка част са за отбрана

На 5 ноември Европейският съюз обяви, че е отпуснал допълнителна финансова помощ за Украйна в размер на 4,36 милиарда евро като част от заема за подкрепа в размер на 90 милиарда евро. Киев получава траншове от заема в замяна на изпълнението на реформите, изисквани от ЕС и от Международния валутен фонд (МВФ), като последното изплащане е свързано с реформите по линия на МВФ.
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„Като изпълни условията, договорени с международните партньори, Украйна демонстрира своята непрекъсната ангажираност към присъединяването към ЕС и към укрепването на икономическата си устойчивост“, заяви еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис.
„Изплатените днес 4,36 милиарда евро по кредита за подкрепа на Украйна отразяват този напредък“, каза той, преди да очертае как предвидимата финансова подкрепа може да помогне за поддържането на икономиката на Украйна.
От тях 658 милиона евро отиват за отбрана
От изплатената сума 3,7 милиарда евро бяха обвързани с прилагането на реформите, изисквани от МВФ. Останалите 658 милиона евро бяха част от отделен компонент за отбрана в рамките на заема от 90 милиарда, припомня Kyiv Independent.
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„Тъй като Русия продължава атаките си срещу нашите градове и енергийна инфраструктура, тази подкрепа е по-жизненоважна от всякога“, заяви министър-председателят на Украйна Серхий Корецки в социалните мрежи. „Тя ни помага да поддържаме функционирането на основните обществени услуги, да укрепим отбраната си и да защитим нашия народ".
Ukraine has received another €4.36 billion from the EU under the Ukraine Support Loan: €3.7 billion in macro-financial assistance and €660 million for defence. As Russia continues its attacks on our cities and energy infrastructure, this support is more vital than ever. It helps us keep essential public services running, strengthen our defence and protect our people. Ukraine remains committed to delivering reforms and fulfilling its obligations. Together with our European partners, we are building a stronger, more resilient Ukraine. My sincere gratitude to President @vonderleyen, Commissioners @VDombrovskis and @KubiliusA, and all EU Member States for their steadfast support. Every euro strengthens Ukraine and our shared European security.— Sergii Koretskyi (@KoretskyiUA) November 5, 2026
Домбровскис също така определи финансовата подкрепа като „инвестиция във възстановяването, сигурността и просперитета на Украйна, както и в нейното бъдеще като член на Европейския съюз“.
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Това изявление идва ден след публикуването на доклада на ЕС за напредъка по процеса на присъединяване на Украйна и преговорите в Брюксел относно следвоенното възстановяване на Киев.
Още 45 млрд. евро от ЕС, но това пак не спасява Украйна от огромен дефицит за 2027 г.
ЕС също така изложи плана си за изплащане на 45 милиарда евро под формата на заем за подкрепа, предназначен за 2027 г., като изплащанията също ще бъдат обвързани с напредъка по текущите реформи. Но дори и с тези 45 милиарда евро, които все още предстои да бъдат отпуснати, Украйна очаква да има допълнителен дефицит от 70 милиарда евро в бюджета си за 2027 г.
Снимка: Валдис Домбровскис, Getty Images
За да запълни тази дупка, Европейската комисия подготвя документ с възможни варианти, а трети държави са приканени да поемат свои собствени ангажименти към Украйна.
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Досега Норвегия е обещала 9 милиарда долара, Обединеното кралство – около 13 милиарда долара, а Канада – 500 милиона евро (559 милиона долара).