Руски шаман ще прави жертвоприношение с 60 камили за победа във войната

Руският шаман Артур Цибиков обяви, че ще направи жертвоприношение с 60 камили, за да измоли победа за руските войски в Украйна. Цибиков планира да принася в жертва по 5 камили месечно, започвайки от този месец и така в продължение на една година, според него, ще бъдат премахнати всички проблеми в Русия. Видеото с изявлението му е публикувано в групата във ВКонтакте "Щабът на Върховния шаман" на 23 октомври, на 2 ноември е изтрито, но както е известно, след като веднъж нещо е качено в интернет, следите се запазват, в случая то е останало във VK Видео. Можете да го гледате ТУК.

Снимка: принтскрийн/VKВидео

Такъв ритуал Цибиков вече е правил през 2019 г. - тогава само с 5 камили, и пак с цел "да се укрепи силата на Русия и нейните народи". Зверството е било критикувано по онова време от активисти за правата на животните и дори от други шамански организации в Сибир като "Тенгри", които са протестирали, че камилата е свещено животно за бурятите и не се принася в жертва. Росселхознадзор тогава е глобила организацията на Цибиков "Вечно синьо небе" с 3000 рубли за нарушаване на ветеринарните разпоредби при транспортиране на животни, но не е било образувано наказателно дело за жестокост към животните.

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Сегашната инициатива също е предизвикала възмущение, но както отбелязва изданието хората се притесняват да критикуват открито Цибиков, за да не бъдат обвинени в "липса на патриотизъм".

Цибиков е известен с това, че редовно прави ритуали в подкрепа на руските окупационни войски в Украйна, дава им амулети и чете защитни молитви.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI