Бомбардираха, бомбардираха: Руски губернатор жали за затворени пристанища. В Комишуваха убитите от един руски удар са вече 43 (ВИДЕО)

Работата на пристанищата Ростов на Дон, Таганрог и Азов е ефективно спряна, заяви губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в интервю за телевизионния канал "Россия 24". В индустрията там работят приблизително 7000 души, а предприятията продължават да правят разходи въпреки липсата на дейност.

"Бомбардираха пристанищата, бомбардираха кейовите стени, бомбардираха складовите съоръжения разположени там и бомбардираха зоните, където се претоварва. И, разбира се, те също преминават през трудни времена. И трите ни пристанища – Ростов, Таганрог и Азов – ефективно спряха дейността си", каза Слюсар - Още: 4 дни: Огромен пожар в руски петролен терминал. Атака срещу гигантски дейта център на Сбербанк (ВИДЕО)

Той посочи пристанищната индустрия като втора след селското стопанство по значителни икономически и финансови загуби.

Според губернатора, въпреки спирането на дейността, предприятията, които ги ползват, продължават да изплащат заплати, да обслужват заеми и да извършват наеми. Ръководството и акционерите са решили да не правят масови съкращения, за да запазят екипите си. "Те разбират, че ако съкратят хора и специалисти сега, всичко ще се върне утре, но за съжаление ще бъде доста трудно да ги върнат на работа. Затова те са запазили екипите си, плащат заплати и извършват всички необходими плащания за наем", обясни Слюсар.

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В същото време той призна, че подобни разходи водят до бързо влошаване на финансовото състояние на компаниите. Губернаторът заяви, че пристанищната инфраструктура се нуждае от спешна подкрепа (ВИДЕО): "Ако не предоставим радикална помощ на тази индустрия сега, ще я загубим"

Като мерки той предложи налагане на мораториум върху данъците за тази индустрия или отлагане на сроковете за плащане, предоставяне на пристанищата на преференциални заеми, подобни на тези, предоставяни за селското стопанство, и организиране на "ваканции за наем" за инфраструктура, наета от компании от Росморпорт и други организации. Слюсар отбеляза, че значителна част от структурите, участващи в пристанищните операции, са на федерално разпореждане, така че регионът разчита на подкрепа от руските власти. Той добави, че проблемите засягат не само Ростовска област, но и Краснодарския край, по-специално Новоросийск и Туапсе, както и други региони.

На 28 август в Ростовска област беше обявено извънредно положение поради затваряне на пристанища и прекъсване на морското корабоплаване след атаки с дронове, а в края на септември същото беше обявено и в Краснодарския край.

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Руските проблеми нямат край - гори газопровод

Междувременно, в Кузбас гори главен газопровод и това доведе до ограничение на доставките на газ за химическия завод "Азот" в Кемерово. Заводът е ключов за руската армия - той произвежда амониев нитрат и азотна киселина, които са ключови за производство на взривни вещества. Предприятието е под западни санкции.

A large fire broke out near the town of Topki in Russia's Kemerovo region after a loss of containment in a main gas transmission pipeline. #Russia https://t.co/EiqXov1HXM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 5, 2026

"В момента, в съответствие с индустриалните разпоредби, доставките на газ за "Азот" са ограничени. Моля, не се тревожете от това - ситуацията е под контрол и няма заплаха за безопасността", написа губернаторът на Кемеровска област Иля Середюк в официалния си канал в Телеграм.

По-късно той добави, че налягането на газа се е стабилизирало и заводът се връща към обичайната си дейност. "Налягането на газа в "Азот" се е стабилизирало. Заводът се връща към работни параметри, а производствените мощности постепенно възстановяват капацитета си. Процесът е под контрол и не са регистрирани нарушения. Няма заплаха за безопасността на персонала, оборудването или околната среда", обяви Середюк.

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Той също така подчерта, че не се планират прекъсвания на частните потребители на газ. Според него специалисти вече са свързали резервни линии и изравняват налягането, а отоплителните системи ще работят нормално.

По-рано беше съобщено, че е възникнало разхерметизиране на главен газопровод в общинския район Топкински на Кемеровска област. Губернаторът на Кузбас заяви, че пожарът е потушен.

Смъртта взема своя дан в Украйна

В окупираната от руската армия част на Украйна е бил уцелен автобус, пътуващ между Петровка и Луганск. Според предварителни данни, петима души са убити, а 13 други са ранени. Сред ранените са двама тийнейджъри на 15 и 17 години. Всички жертви получават необходимата медицинска помощ и са под медицинско наблюдение - това написа в канала си в Телеграм т.нар. губернатор на Луганска област Леонид Пасечник, който е назначен от окупационните руски власти.

А междувременно украинският президент Володимир Зеленски оповести, че в Комишуваха жертвите на руските авиобомби, които уцелиха училище, използвана за укритие, станаха 43. Още десетки хора са в неизвестност - спасителите продължават да работят в отломките. Според украинския президент, около 100 души вероятно са убити - само с 1 удар. В училището хората са получавали хуманитарна помощ, когато е осъществена руската бомбардировка - Още: Никой не е имал шанс: Мащабът на руския удар срещу училище в Комишуваха е ужасяващ

Zelensky says 43 bodies have been recovered from the rubble of a school struck by Russia in Komyshuvakha, with another 53 people listed as missing. Speaking at the 30th Ibero-American Summit, he said the victims had gathered inside to receive humanitarian aid. Zelensky accused Russian forces of knowing what they were targeting and urged the international community not to remain silent about the attack. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 5, 2026

💔 Bodycam footage from a police officer killed in the attack captures the moment a shelter in Komyshuvakha was hit "Glide bombs?" — "Yes." Those are the last words heard in the recording. Then comes an explosion, followed by an eerie silence. On November 2, Russian forces first attacked a school where local residents received humanitarian aid every week. They then reportedly dropped nine more aerial bombs on a shelter where people were taking cover. Russian propagandists are shamelessly lying when they claim the strike targeted military personnel. The footage clearly shows ordinary civilians taking shelter. Zelenskyy said the death toll had reached 40, with more than 30 others potentially still trapped under the rubble. — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2026