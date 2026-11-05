"Студентата война": Подозират Русия за атаките срещу хладилници в Европа

Големите кибератаки срещу европейски супермаркети в рамките на няколко седмици разкриха уязвимостта на критичната инфраструктура на ЕС. Киберексперти алармират, че атаките може да са част от продължаващата хибридна война на Русия срещу Европа, пише Politico.

Хладилниците в супермаркетите в най-малко 9 страни от ЕС бяха спрени от работа в понеделник, което изглежда е повторение на кибератаките, които засегнаха френските магазини на 11-12 октомври. Магазини в Белгия, Люксембург, Швеция, Германия, Ирландия, Холандия, Естония, Финландия и Румъния са сред засегнатите, според местни новини и говорители на засегнатите супермаркети.

Висшите служители по сигурността на Европейската комисия ще разследват инцидентите, като комисарят на ЕС по земеделие и храни Кристоф Хансен определи атаките като „умишлен опит за нарушаване на веригата ни за доставки на храни“.

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Определянето на виновника за кибератака е сложна задача, обгърната от несигурност и степенуване на вероятности. Дори след като техническата работа е завършена, правителствата често се въздържат от официално посочване на вината по политически, дипломатически или разузнавателни причини.

„Не е известно кой стои зад тази атака и може никога да не е възможно да бъде идентифициран“, заяви говорител на белгийската агенция за киберсигурност.

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И все пак, след атаките, много анализатори имаха предвид един виновник - Москва.

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Заедно с Иран, Китай и Северна Корея, Русия се смята за една от четирите държави, които най-често са атакували Европа с подкрепяни от държавата кибератаки. Но експертите казват, че моделите и целите в този случай изключват останалите три.

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„Силно вярваме, че тази дейност може да се припише на спонсориран от руската държава хакер“, каза Ксавие Белекенс, главен изпълнителен директор на фирмата за киберсигурност Lupovis.

Той смята, че изследователите от неговата компания са събрали данни за атаки срещу примамки, известни в индустрията като „honeypots“, които сочат към „държавно спонсорирана група“. Необходимата експертиза, като например разбиране на системите за индустриален контрол и хладилната технология, „не е тривиална“, каза Белекенс.

Сървърите, които нападателите са използвали, за да атакуват примамките, са били използвани и от руски групировки преди време, каза Белекенс. Възпроизвеждането на атаките е друг фактор, сочещ към Москва.

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През последните месеци Русия засили кампанията си за хибридна война, което накара столиците на ЕС тихо да работят по планове за това как да реагират на голяма хибридна атака, която би могла да доведе до смъртта на европейски граждани – резултат, който изглежда все по-вероятен.

Хибридната стратегия на Кремъл съчетава прекъсване на критични услуги с психологически натиск, като същевременно остава под прага на пълномащабна военна атака.

Андреа Маргелати, директор на Centro Studi Internazionali, независим геополитически мозъчен тръст, базиран в Рим, заяви, че кибератака срещу ежедневна инфраструктура, като например хладилните системи на супермаркетите, е нещо повече от причиняване на смущения. Противникът избира да разкрие способността си да деактивира такива системи. Обосновката е да се изпрати политическо послание – че европейските правителства са изправени пред два фронта, единият на изток, а другият в собствените им граници.

Той направи паралел с Кубинската ракетна криза от 1962 г., когато администрацията на Кенеди публично разкри чувствителни американски разузнавателни снимки на съветски ракети в Куба.

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„Ако не променим хода на събитията, ще загубим“, каза Маргелати.

Хакерските атаки срещу супермаркети биха могли да се впишат в модел на сътрудничество между държавните служби и престъпния подземен свят, който отдавна се наблюдава в Русия. „С нарастването на геополитическото напрежение очаквам повече от тях или да си сътрудничат с престъпни групировки, или да се маскират като престъпници, използвайки ransomware и изнудване като прикритие за държавни цели“, каза Джоузеф Рук, старши директор във фирмата за киберразузнаване Recorded Future.

Имаше множество правдоподобни обяснения за първия кръг от атаки срещу хладилници във Франция - от отегчени тийнейджъри до недоволен бивш служител. Но тези атаки показаха на враждебните чужди държави колко лесно е да се атакуват супермаркети и колко объркване и смущения е възможно да се причинят.

Въпреки че много вериги супермаркети съобщиха, че само малък брой от магазините им са били засегнати, атаките привлякоха вниманието на хората и затвърдиха посланието, че отдалечени кибератаки могат да атакуват критични услуги. „Кибератаките не е необходимо да бъдат проектирани като психологически операции, за да имат когнитивни ефекти“, каза Чарл ван дер Валт, ръководител на изследванията по сигурността в Orange Cyberdefense.

Руското външно министерство не е направило коментар. Белгийската федерална прокуратура потвърди в понеделник съобщения в местните медии, че е започнала наказателно разследване на нападенията.

Вариантите

Експерти предупредиха, че други потенциални виновници все още са напълно валидни като варианти. „Всички варианти изглеждат отворени относно това кой би могъл да направи това - от държавни лица до действащи самостоятелно хакери“, каза Джеймс Съливан, директор по киберсигурността в британския мозъчен тръст RUSI.

Многобройни анализатори заявиха, че макар косвени доказателства или контекст да могат да сочат към Русия, на този етап просто няма окончателен отговор на загадката.

Въпреки това, няма доказателства, че супермаркети са били цел за откуп - най-често срещаният вид финансово мотивирана престъпна хакерска атака - нито пък активистки групи са поели отговорност. Недоволен служител изглеждаше като подходящо обяснение за първите атаки във Франция, но губи достоверността си за последващите атаки срещу множество вериги супермаркети. Също така няма доказателства, че агент с изкуствен интелект е излязъл от контрол.

Това оставя малко правдоподобни обяснения освен подкрепян от държавата хакер или шегаджия - и нивото на необходимата експертиза изглежда е по-високо от реалистичното за втория вариант, въпреки че изкуственият интелект вече улеснява получаването на такъв вид информация.

Във всеки случай, чуждестранните противници несъмнено ще наблюдават и ще се учат, каза Рук от Recorded Future. „Националните държави ще изучават въздействието и смущенията“, каза той.