Шестима арестувани в Полша за шпионаж в полза на Русия

Полската Агенция за вътрешна сигурност (АВС) обяви ареста на шестима души, заподозрени, че са действали за руските разузнавателни служби. Сред задържаните има петима полски граждани на възраст между 25 и 52 години и 37-годишна руска гражданка, уточни в социалната мрежа Х министърът, отговарящ за специалните служби, Томаш Шемоняк.
Четирима от заподозрените, включително руската гражданка, са обвинени в шпионаж и са поставени в предварителен арест за срок от три месеца, съобщиха от АВС, цитира ги Франс прес.
Групата незаконно е доставяла на Русия значителни количества компоненти с военно предназначение.
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По данни на министър Шемоняк близо 100 души са били обвинени в шпионаж и саботаж от 1 януари 2024 г. досега.
Припомняме, че във вторник премиерът Доналд Туск обяви, че Полша е осуетила през нощта възможна провокация на границата с руския ексклав Калининград.
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