90 ракетни установки за хеликоптери: Русия е подготвила сделка с Иран

Русия се е съгласила да достави на Иран 90 пускови установки APU-L за управляеми ракети, изстрелвани от хеликоптери. Информацията е на Financial Times (FT) - и тя идва на база данни от вътрешни документи на руската компания "Вимпел" (Vympel).

Според документите, през май 2024 г. компанията е изпратила писмо, с което изисква ускорени доставки на компоненти за пусковите системи. Към писмото е приложен производствен план за 2024–2025 година, в който е посочен чуждестранен клиент с кодово име "K-10". 90 пускови установки са били предназначени за този клиент. Според FT, "Рособоронекспорт" използва това кодово име, за да обозначи Иран.

Пусковите установки са предназначени за изстрелване на ракети LMUR, известни още като "Изделие 305". Това прецизно насочвано оръжие е способно да поразява движещи се цели. Използва се на руски бойни хеликоптери Ми-28, които Иран също експлоатира.

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Документите не позволяват да се определи дали е осъществен действителният трансфер на поръчаното оборудване на Техеран. Информация за тази сделка не е била публично оповестявана преди това. Материалите са предоставени на FT от украинската частна разузнавателна организация Dallas Analytics.

Русия и Иран отдавна си сътрудничат много тясно във военната сфера - иранският далекобоен дрон "Шахед" е основно оръжие за Руската федерация във войната с Украйна и без него самата война щеше да изглежда по коренно различен начин. Най-скорошното изражение на това сътрудничество - на долното видео, среща между Владимир Путин и секретаря на Иранския съвет за сигурност Мохсен Резаи.

Russia and Iran reiterated their close military, political and economic ties during a Kremlin meeting between Vladimir Putin and Mohsen Rezaei, secretary of Iran's Supreme National Security Council. Russian media released footage of their meeting. #Russia https://t.co/qCqcIo7kK9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 5, 2026

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