Въпреки руските машинации: Проучване дава 20% преднина на Мадяр пред Орбан (ВИДЕА)

16 март 2026, 7:33 часа 456 прочитания 0 коментара
Хиляди поддръжници на опозицията изпълват центъра на Будапеща, докато поддръжниците на Виктор Орбан се събраха пред парламента. Анкета дава на партията на Петер Мадяр „Тиса“ 20% преднина сред решителните избиратели, съобщи Bloomberg.

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви пред поддръжниците си, че някога е казал „Не“ на Русия, а сега казва „Не“ на украинците, представяйки изборите на 12 април като избор между това да остане на власт или да инсталира това, което той нарече „марионетка на Зеленски“. Орбан твърди, че само преизбирането му ще предотврати „изпращането на унгарските синове да умрат за Киев“. Свиканата от Орбан проява, беше обявена като “Шествие за мир”.

Речта на унгарския опозиционен лидер Петер Мадяр беше гледана едновременно от около 44 000 зрители във Facebook и от 87 000 в YouTube. Тази на премиера Виктор Орбан привлече вниманието на около 9–10 000 зрители във Facebook и приблизително 4 000 в YouTube.

Лидерът на опозицията Мадяр обвинява Орбан, че търси помощта на Русия и на неговия приятел Владимир Путин, за да се задържи на власт. 

Протестите се проведоха на фона на напрегна предизборна кампания преди насрочените за 12 април парламентарни избори. На вота през април Орбан ще се бори за пети пореден мандат като премиер.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Унгария Виктор Орбан протести Петер Мадяр
