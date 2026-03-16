Въпреки руските машинации: Проучване дава 20% преднина на Мадяр пред Орбан (ВИДЕА)

Хиляди поддръжници на опозицията изпълват центъра на Будапеща, докато поддръжниците на Виктор Орбан се събраха пред парламента. Анкета дава на партията на Петер Мадяр „Тиса“ 20% преднина сред решителните избиратели, съобщи Bloomberg.
Thousands of opposition supporters fill central Budapest along Andrassy Avenue for over a kilometer behind Peter Magyar, as Orban's supporters gather at parliament. A poll gives Magyar's Tisza party a 20-point lead among decided voters, Bloomberg reported. #Europe pic.twitter.com/1BjYfGGOVE— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 15, 2026
Унгарският премиер Виктор Орбан заяви пред поддръжниците си, че някога е казал „Не“ на Русия, а сега казва „Не“ на украинците, представяйки изборите на 12 април като избор между това да остане на власт или да инсталира това, което той нарече „марионетка на Зеленски“. Орбан твърди, че само преизбирането му ще предотврати „изпращането на унгарските синове да умрат за Киев“. Свиканата от Орбан проява, беше обявена като “Шествие за мир”.
Thousands of opposition supporters fill central Budapest along Andrassy Avenue for over a kilometer behind Peter Magyar, as Orban's supporters gather at parliament. A poll gives Magyar's Tisza party a 20-point lead among decided voters, Bloomberg reported. #Europe pic.twitter.com/1BjYfGGOVE— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 15, 2026
Речта на унгарския опозиционен лидер Петер Мадяр беше гледана едновременно от около 44 000 зрители във Facebook и от 87 000 в YouTube. Тази на премиера Виктор Орбан привлече вниманието на около 9–10 000 зрители във Facebook и приблизително 4 000 в YouTube.
Magyar — Orbán: 1:0 in online audience— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2026
The speech of Hungarian opposition leader Péter Magyar was watched simultaneously by about 44K viewers on Facebook and up to 87K on YouTube.
The broadcast of Prime Minister Viktor Orbán drew around 9–10K on Facebook and roughly 4K on… pic.twitter.com/JzfZLN2MU3
Лидерът на опозицията Мадяр обвинява Орбан, че търси помощта на Русия и на неговия приятел Владимир Путин, за да се задържи на власт.
Протестите се проведоха на фона на напрегна предизборна кампания преди насрочените за 12 април парламентарни избори. На вота през април Орбан ще се бори за пети пореден мандат като премиер.
❗️Hungarian PM Viktor Orban told supporters he once said "no" to the Soviet Union and now says "no" to Ukrainians, framing the April 12 election as a choice between keeping him in power or installing what he called a "Zelensky puppet." Orban claimed only his reelection would…— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 15, 2026