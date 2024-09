Руснаците хем искат война, хем чакат мир. Анализ: Покровск не е загубен (ОБЗОР - ВИДЕО)

Малко под половината от руснаците категорично подкрепят войната в Украйна, като процентът се движи около 43-44% през лятото на 2024 година, а още около 30-35% по-скоро я подкрепят.

На този фон, отново около половината руснаци се надяват скоро да започнат или със сигурност да започнат мирни преговори, докато 11% не могат да отговорят – т.е. около 40% смятат, че войната ще продължи. А тези, които отговарят, че ще има мирни преговори в близко бъдеще, посочват като основна причина за това мнение големите жертви, дадени във войната. Същевременно 57% не очакват втора официална вълна на мобилизация, а 60% не виждат нужда от такова нещо – това е спад с по 8-9% спрямо февруари, 2024 година. И за капак – едва малко над 50% от руснаците внимателно следят украинската инвазия в Курска област и само 11% считат, че това се е случило защото режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин не се е подготвил добре за такъв вариант. Това са основните акценти в социологическо проучване на една от най-известните руски агенции "Левада".

Дори любителски анкети сред руснаците показват, че руснаците добре виждат как неща изобщо не са розови, но общественото мнение не се трансформира в гняв, който да спре действията на Путин – напротив. И това, въпреки че има мнения тип как така се случи Курск, като сме втората армия в света и как така изобщо избухна война с Украйна – в противовес обаче си вървят и позиции тип трябва да ги разстреляме всички, с децата, за да нямало нови хитлеристи, по адрес на украинците:

Русия губи приятел

Вчера, 31 август, арменският премиер Никол Пашинян обяви замразяване на арменското членство на всички нива в Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) – това е наследникът на СССР. Причината е отдавна ясна – Русия не направи нищо, за да спре Азербайджан и да помогне на Армения в конфликта за Нагорни Карабах: Пашинян обвини Путин и Лукашенко в опит да унищожат Армения

Пашинян уточни, че в бъдеще може да има промяна на решението и че сегашното решение може да не контрастира с всички обществени настроения в Армения, но Ереван няма да се откаже от него.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Ukrainian tank fires at Russian BTR-82 and group of infantry. pic.twitter.com/aknmaOZzUe — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 1, 2024

Интензивността на бойните действия в Украйна (не се включват събитията в Курска област) остава изключително висока – 182 бойни сблъсъка на 1 септември, което все пак е спад от 17 на дневна база съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо си остава Покровското направление – цели 63 руски пехотни атаки. Там сякаш за момента основният руски фокус е към Селидово – вече има данни за украински подкрепления и видеокадри от съпротива при Михайловка, която е североизточно предградие на Селидово:

Video shows six men Russian squad being encountered by Ukrainian small arms fire. At least 3 die on the spot, 2 take cover, 1 runs away. pic.twitter.com/3KJAkZuKDR — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 31, 2024

Именно по отношение на Михайловка и село Мариновка украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец посочва, че руснаците вече срещат сериозни затруднения и това значи, че не могат да атакуват директно Селидово. Той е категоричен – скоро на руското командване ще му се наложи да постави приоритет – или съсредоточаване върху Селидово, или настъпление от село Галициновка към Красногоровка в Кураховското направление, за да не остава никакъв отворен фланг. Докато Селидово не падне, ще има сериозен риск за руската армия, ако тръгне към Покровск, заради опасността от флангова атака: "чист хазарт без подсигуряване" – това повтаря Машовец, който е подкрепен и от друг украински анализатор в лицето на Олександър Коваленко. Машовец казва и друго – че е очевидно, че руснаците вече не напредват в Покровското направление, а консолидират завзети позиции: "През последните няколко дни руското настъпление се ограничава до разширяване на "зоната за контрол" в Новогродовка с няколкостотин метра и настъпление от село Веселе до село Гродовка с 250 метра". Украинският експерт смята, че сега ВСУ опитват да се укрепят при Селидово и на позиции по протежението на реките Волча и Казени Торец – нещо, което той вече е казвал. За финал Машовец е категоричен – операция "Курск" оказва влияние по отношение на руските резерви и дори Селидово да падне, ще трябват още резерви за руската армия за успешна атака на Покровск, а Курск ангажира този руски ресурс все повече: Първи знак: Операция "Курск" влияе на Покровск, игра на военен шах от ВСУ (ОБЗОР – ВИДЕО)

Точно в рамките на анализа на Константин Машовец, второто най-горещо направление в Украйна пак е Кураховското – 25 руски пехотни атаки. Отново линията на боеве са районите на Красногоровка, Григоровка и Константиновка. Има опити за настъпление на руските войски в посока Курахово през Максимиляновка, но тук не се наблюдава значително напредване. Руската армия завършва "прочистването" на Константиновка и настъпва към Угледар – там има увеличение на руските бомбардировки с авиобомби, обобщава популярнит руски военно-пропаганден канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. За Покровското направление "Рибар" косвено потвърждава казното от Константин Машовец – руснаците са в източните покрайнини на Украинск, в част от Галициновка и Долиновка т.е. няма го вече този напредък село по село, има повече съпротива.

Heavy fighting is ongoing in Vuhledar and its surroundings. Russians have stepped up offensive actions in this area. pic.twitter.com/iY3tUyxgJa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 1, 2024

Що се отнася до Курска област, "Рибар" вижда най-голяма украинска активност източно от Суджа, към Болшое Солдатско, където украинците вече сринаха местния полицейски участък. В Глушковски район украинската армия прави всичко възможно да държи под обсада и без снабдяване руските части с бомбардировки по река Сейм, но още не атакува сухопътно откъм украинската граница, добавя телеграм каналът.

Още: "Заминаваме завинаги": Ужасът на войната приближава неумолимо Покровск