Украйна: Вече контролираме височините около Бахмут, врагът е в капан

"Това стана възможно благодарение на факта, че в процеса на настъпление нашите войски поеха контрола върху основните командни височини около Бахмут", написа тя.

В последните дни Бахмут е най-горещата точка на фронта, както беше дълги месеци наред. Основно се обръща внимание на южния фланг, където Клещеевка (7 километра южно от Бахмут) е под много сериозен украински натиск. Руският военен телеграм канал Vоенкор Котенок Z се оплаква, че 72-ра моторизирана бригада на руската армия оставя големи дупки в отбранителните линии при Клещеевка.

Западно от Андреевка (8 километра южно от Бахмут) украинците също бележат напредък, но и там тепърва трябва да бъдат превзети още позиции на висок терен, държани от руснаците.

От север има по-малко новини, като предимно руските военни блогъри твърдят, че украинската армия е удържана при редица ключови точки – Берховка (5-6 километра северозападно от Бахмут) и Дъбово-Васильовка (6 километра северозападно от Бахмут) са две от тях. Но нови видеокадри показват, че украинците изобщо нямат намерение да оставят северния фланг – те са заснети при Ямполовка, която се намира на север от Бахмут, и дори от Соледар - отправна точка за удар срещу градовете Северодонецк и Лисичанск. Там украинска колона напредва около 3,5 километра в т.нар. сива зона. Тези кадри подсказват, че украинците гледат сериозно на направлението от Бахмут като възможност за по-голям пробив.

The AFU is advancing towards Yakovlivka. The 3rd mechanized batallion of the 54th brigade coming from Rozdolivka (north of Soledar) departed east towards Yakovlivka while coming under artillery/mortar fire. Near the Sukha Plotna lake, the first infantry was dropped off while… pic.twitter.com/kA1N8y0fmj