Това ли е касапницата при Авдеевка, за която говори Гиркин? (ВИДЕО)

Гиркин така и не уточни къде точно се е случило това, за което говори. Не каза и за какви загуби става въпрос, не даде и подробности какви неадекватни действия е предприело руското командване. Единствено уточни, че отговорността е на щаба на Първи армейски корпус на руската армия.

Появиха се обаче видеокадри, споделени и от политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке, за руска атака, при която няколко бронирани машини биват унищожени с артилерийски огън:

Гледаме да унищожим своите колкото може по-бързо: Гиркин забавлява

Междувременно се появи поредно видео с жалващи се руски войници - този път от частната военна компания StormZ. Те описват случващото се като "ад", с твърдение, че 75% от частта им вече е избита. По-шокиращото - има твърдение, че руската артилерия ги обстрелва, когато изпълняват бойни задачи:

Convicts from Storm Z units are asking the Kremlin Ripper to stop sending them into "massacres", appealing to his human feelings I suppose, which is ironic given that he gave a go for convicts to be utilised on the frontlines.



They say they're being purposefully "murdered" with… pic.twitter.com/nJmzzMGFhs