Руснаците не помръдват към Бахмут, очевидно се страхуват от украинска атака към Крим

И от сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия, и от тази на популярния руски телеграм канал "Рибар" си личи, че пак няма руска пехотна атака към самия Бахмут.

Два дни след като от т.нар. ДНР го обявиха, сега и руското военно министерство твърди, че е превзето село Опитно, което дава възможност да се мисли за атака към Авдеевка (най-силно укрепената украинска позиция в тил на град Донецк) от юг-югозападна посока, защото селото е на 4 километра от града. Дали обаче Опитно е под руски контрол не може да се каже със сигурност - такива твърдения имаше и за Иванград, предградие на Бахмут, но впоследствие се оказа, че контролът както там, така и в други горещи точки бързо преминава от едни ръце в други. Украинците съобщават, че са спрели за пореден ден руски опити за напредък и овладяване на Новомихайловка и Водяне т.е. направлението към Вухледар (Угледар).

В Луганска област украинският натиск по линията Кремена - Сватово остава, но и няма голям пробив. Ясно е обаче, че там украинските части действат на принцип на усилващ се натиск - отново е имало атака при Красна Поповка, както и при Куземивка. А само на 3 километра от Сватово украинците са унищожили руска ракетна установка "Тор-М2", която струва 30 млн. долара - показателно за тактиката им на натиск и отслабване на руската отбрана, докато не се получи пробив. Унищожението на установката е потвърдено с геолокализирани кадри:

Ukrainian 80th Airborne carefully tracks down and destroys a Russian TOR-M2 missile complex worth $30 million @Geoconfirmed#Dachne near #Svatove, Luhansk Oblast

start 49.387964, 38.081346

midpoint 49.397443, 38.085520

end 49.402440, 38.093152

source: https://t.co/zrzuFYVUah pic.twitter.com/L56cgfq6qr