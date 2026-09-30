"Осквернявате мъчениците": Китай с обвинение към Тайван

"Това е предателство към историята, оскверняване на паметта на мъчениците и предателство към нацията." Това заяви говорителката на китайската Служба по въпросите на Тайван Чжан Хан на брифинг, обвинявайки управляващата в Тайван Демократична прогресивна партия, че се опитва да изопачи историята на Втората световна война.

Обвинението на китайското правителство към Тайван е, че с критиките си към интерпретацията на Пекин за историята на Втората световна война, поставя под съмнение официалната история на конфликта.

Тайпе обаче твърди, че Пекин възхвалява погрешната китайска държава, тъй като по време на войната управляващото страната правителство е било това на Република Китай, която се сражава на страната на съюзниците, а не днешната Китайска народна република.

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Правителството на Република Китай се изтегля в Тайван през 1949 г., след като губи гражданската война. Официалното название на държавата, управляваща острова, и до днес е Република Китай.

Пекин твърди, че по време на войната комунистическите партизански сили са били гръбнакът на съпротивата в Китай, а официалната китайска историография споменава силите на Република Китай бегло.

Чжан заяви, че силите на Националистическата партия (Гоминдана) са воювали срещу Япония на основния фронт. Гоминданът е управляващата партия в Китай по онова време, а днес е най-голямата опозиционна партия в Тайван. По думите ѝ комунистите са "открили обширни тилови бойни фронтове зад вражеските линии". "Победата във войната на съпротивата беше победа на цялата нация и също така важна част от победата в световната антифашистка война, която заслужава да бъде съвместно отбелязвана и почитана от сънародниците от двете страни на Тайванския проток", подчерта тя, цитирана от Ройтерс.

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