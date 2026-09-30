FT: Бърнам обмисля да предоговори споразумението с Брекзит

Британският премиер Анди Бърнам се ангажира в известна степен да предоговори споразумението на Великобритания за Брекзит, пише "Financial Times" в уводна статия, анализирайки неговата реч в последния ден на конгреса на Лейбъристката партия. Още: Анди Бърнам насочва Великобритания към нов курс след референдума за Брекзит

Три червени линии

Бърнам не отдели много време в речта си на външната политика, но "Financial Times" преценява, че най-неочакваното изявление е било казаното от премиера, че трите "червени линии" на лейбъристите по отношение на Европа - обещанието да не се присъединяват отново към единния пазар, митническия съюз или ЕС по време на настоящия мандат на парламента - могат да бъдат преразгледани на следващите избори.

Той заяви, че иска да инициира национален дебат за "вариантите" за бъдещите отношения преди срещата на върха ЕС-Обединеното кралство по-късно тази година, въпреки че съвсем не е ясно какъв изход от ситуацията предпочита той.

Според информация на "Financial Times", срещата на върха, която беше отложена след оставката на Киър Стармър като министър-председател, е предварително насрочена за 20 ноември, макар датата все още да не е официално потвърдена.

Бърнам изрази надежда, че ще бъде постигнат "консенсус" за пътя напред, макар това вероятно да е по-скоро пожелателно мислене в голям мащаб.

"Не мога честно да кажа, че сегашното ни положение е задоволително. Брекзит донесе повече вреда, отколкото полза", заяви Бърнам в речта си.

Говорител на премиера заяви по-късно, че лейбъристите биха могли да водят кампания на следващите избори за нови отношения с ЕС, но това ще зависи от изхода на дебата, който министър-председателят предстои да инициира.

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