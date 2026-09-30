Локомотив Пловдив излезе с позиция за трагедията, сполетяла Илиян Филипов и Ботев Пловдив

От футболен клуб Локомотив Пловдив използваха своята официална страница в социалната мрежа Фейсбук, за да изкажат съболезнования по повод кончината на президента на Ботев Пловдив Илиян Филипов. В ранните часове на 30 септември, сряда, финансовият благодетел на "канарчетата" е бил убит пред дома си в квартал "Христо Смирненски". По първоначална информация на медиите той е бил прострелян с куршум в главата.

Локомотив Пловдив реагира на трагичната смърт на Илиян Филипов

Трагедията се е случила часове, след като Филипов присъства на стадион "Христо Ботев" за мача на България с Естония от Лигата на нациите. Хора, които са били с него по трибуните, съобщават, че е изглеждал добре и не е бил притеснен. Към момента не се съобщава за причините и обстоятелствата, при които е станала стрелбата. На този етап все още няма данни и задържан или заподозрян за тежкото престъпление. Филипов беше начело на Ботев Пловдив от лятото на 2025 година, когато придоби акциите на клуба в момент на сериозни финансови затруднения.

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"С дълбока скръб ПФК Локомотив Пловдив изказва своите искрени съболезнования по повод внезапната кончина на президента на ПФК Ботев Пловдив Илиян Филипов. В този труден момент изразяваме своята съпричастност към неговото семейство и близки, както и към всички в ПФК Ботев и "жълто-черното" семейство. Приемете нашите най-искрени съболезнования. Поклон пред светлата му памет", написаха от вечния съперник.

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