Без ток в Киев заради руските ракети и дронове. В Суми руски бомби поразиха централното гробище и училище със 70 деца и учители (ВИДЕО и СНИМКИ)

Поредна нощ на руски въздушен терор в Украйна – и пак основна цел на руските дронове и ракети се оказа украинската столица Киев. Посред нощ, след 2:30 часа, по Киев са били изстреляни поне 20 ракети, включително балистични (поне 6, дори С-400) – това личи от съобщенията в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС, както и от информацията в украински мониторингови канали като "Николаевски Ваньок" и "Труха". Отделно, има прекъсвания на тока – по информация на "Труха" удари с ракети и далекобойни дронове (минимум 15 с реактивни двигатели) са нанесени по поне 4 обекта от енергийната инфраструктура, включително ТЕЦ. Съответно, има прекъсвания на тока.

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Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в официалния си канал в Телеграм, че първоначалната засега информация е за двама ранени след руските обстрели – жени, едната е хоспитализирана. Подпалени са складова база в Голосеевски район, магазин в Облонски район и жилищна сграда в Святошински район.

Ukrainian air defense personnel of the Presidential Brigade are saving Kyiv from attacks by jet-powered Shahed drones. pic.twitter.com/OsuM3Dh22f — WarTranslated (@wartranslated) September 29, 2026

В Киевска област също е имало руски въздушни удари. Военновременият ръководител на Киевска област Тимур Ткаченко информира в официалния си канал в Телеграм, че във Вишгород изпод развалините на къща са извадени трима души, включително дете, но е открито и тялото на още едно дете – т.е. то е мъртво. Във Вишгород има и други понесли щети къщи и жилищни сгради. В района на Буча има поражения по 3 къщи, 11 автомобила, избухнали са пожари в 2 склада.

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Не само Киев

Преди полунощ Русия обстреля и втория по големина украински град Харков. Кметът на града Игор Терехов съобщи в официалния си канал в Телеграм за данни за удари по жилищни сгради в Киевски и Салтивски райони на града.

Също на 29 септември в Суми руски управляеми авиобомби поразиха училище, църква, жилищни сгради, щети има дори по гробище, обобщи военновременният ръководител на Сумската областна администрация Олег Григоров. В училището е имало около 70 души – деца-ученици, учители и педагогически персонал, но за щастие те са се укрили навреме в бомбоубежище. Сградата на учебното заведение обаче е понесла значителни щети. Но 70-годишна жена и 74-годишен мъж са намерени мъртви под развалини на една от ударените от руснаците къщи в града. Ранени са 9 души, включително 3 деца. "Една от управляемите авиобомби е ударила Централното градско гробище. Гробове и паметници са повредени, а прозорци в църква са разбити", добавя Григоров. От началото на годината Русия е извършила над 150 удара с авиобомби само по град Суми, казва Олег Григоров.

Иначе от Русия има информация за взривове в Брянск. Два поредни дни местният временно изпълняващ длъжността губернатор Егор Ковалчук съобщаваше за поразена жп инфраструктура, като на 28 септември той информира за дерайлирали 10 вагона и 18 полувагона, след като е бил ударен жп мост – ОЩЕ: Десетки дерайлирали вагони в Русия след удари с дронове: Отмъщение за руските удари в Украйна