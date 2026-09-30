Зеленски: Идват добри финансови новини

Украинските власти очакват добри финансови новини от Брюксел през идните дни. Това каза украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение. Миналата седмица страната е получила 3,3 милиарда евро за оръжия, а през следващите дни се очакват още добри финансови новини под формата на нов транш за бюджета, стана ясно от думите на президента.

Украинският лидер отбеляза, че е разговарял с председателя на Европейската банка за възстановяване и развитие. Банката подкрепя енергийния сектор на страната и защитата на критична инфраструктура, заяви Володимир Зеленски.

"Друга област на съвместната ни работа е подкрепата за износа ни и производителите ни, включително фермери и производителите на селскостопанска продукция. Споразумяхме се да разширим тази област", каза още Зеленски.

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В обръщението си той засегна и въпроса за новата пратка ракети за NASAMS, която получи Украйна и за решението на Белгия да изпрати три изтребителя F-16 за подсилване на противовъздушната отбрана, тъй като "бойните самолети в момента се използват и за прехващане на дронове "Шахед".

Зеленски предупреди за сериозни проблеми с дроновете