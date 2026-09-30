Нова платформа предоставя безплатни ресурси за учителите относно работата с изкуствения интелект

„Компас в дигиталния свят“ предлага планове на уроци и помощни материали, както и възможност за преподавателите да развиват своите дигитални умения

Нов инструмент подпомага учителите по най-актуалните теми в областта на дигиталните умения и онлайн безопасността. „Компас в дигиталния свят“ обединява 15 готови урока по 5 ключови теми за всеки образователен етап - 1.-4. клас, 5.-7. клас и 8.-12. клас. Ресурсите са създадени от експерти на образователната платформа Prepodavame.bg в партньорство с Yettel и са свободно достъпни. През платформата учителите могат да се регистрират и за специализирани обучения, първите от които предстоят на 28 септември и 3 октомври.

Материалите обхващат работа с изкуствен интелект, критично мислене и дезинформация, онлайн тормоз и реч на омразата, дигитално благополучие и етика в дигиталния свят. За всяка тема учителите разполагат с план на урок, работни листове, кратко експертно видео и наръчник за родители, които улесняват подготовката и провеждането на часовете.

Първото планирано обучение на тема „Изкуствен интелект за учители и ученици“ за начинаещи и ще разгледа предназначението и предимствата на AI инструментите, като ще даде знания и умения за формулиране на насочващи текстове (промптове) и създаване на изследователски задачи. А на 3 октомври предстои обучение „Изкуствен интелект за напреднали“, от което учителите ще разберат как да направят AI активен участник в учебния процес. За ноември и декември са планирани още тренинги, посветени на дигиталните инструменти в учебния процес и етичната употреба на изкуствения интелект.

„Онлайн безопасността, работата на алгоритмите, изкуственият интелект и дигиталният тормоз все по-често намират място в класната стая. За да подкрепим учителите в работата им по тези теми, заедно с Yettel създадохме системни, лесни за използване и адаптирани към различните възрастови групи ресурси“, коментират от екипа на Prepodavame.bg.

Платформата „Компас в дигиталния свят“ надгражда инициативата „Дигитална академия за учители“, която Yettel реализира в партньорство с Prepodavame.bg от 2024 г. досега. Академията включва онлайн обучения, уебинари и курсове за подобряване на дигиталните компетенции на преподавателите.

През първата година от реализирането й над 4300 учители от страната получават практически насоки за използването на инструменти като ChatGPT, Gemini, Copilot и BgGPT, а впоследствие изготвят уроци, за да приложат наученото. През 2025 г. 2000 преподаватели се включват в обучения за развиване на критично мислене и креативност в образователния процес. Чрез специално разработени уроци и упражнения, те достигат до близо 10 000 ученици в рамките на календарната година. А през есента на миналата година, отново в подкрепа на дигиталните умения на учителите, бе представен и първият изцяло български инструмент за самооценка на дигиталните умения, като той бе адаптиран и за учениците.

Съвместните проекти на образователната платформа Prepodavame.bg и Yettel са част от дългосрочната програма „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“ на телекома, чиято цел е да подпомага 50 000 души всяка година да подобрят своите дигитални умения.