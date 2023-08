Руският терор продължава: 6 жертви, сред които бебе на 23 дни, при нов ракетен удар (СНИМКИ)

В село Станислав са загинали двама души, има и ранен. Там са разрушени пет частни къщи, написа Андрий Ермак, ръководителят на кабинета на президента Зеленски, в канала си в Telegram.

В Широка балка са убити трима възрастни - младо семейство с тяхното момиченце само на 23 дни, и още един мъж. Другото дете на семейството, 12-годишно момче, е откарано в болница в критично състояние.

