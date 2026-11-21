Отборът на Челси допусна сериозно поражение у дома при завръщането на Висшата лига. "Сините" отстъпиха с 1:4 пред Лийдс в мач от 11-ия кръг на шампионата. Въпреки първоначалните си натиск и откриващия гол, възпитаниците на Шаби Алонсо позволиха на своя съперник да поеме пълен контрол над мача и да постигне първата си победа като гост от 27 години насам. Българският национал Илия Груев остана извън групата на йоркшърци за двубоя на "Стамфорд Бридж".

За първи път от 27 години: Челси се издъни у дома срещу Лийдс

Футболистите на Челси започнаха по-активно и бързо се настаниха в съперниковата половина. В началните минути "сините" имаха претенции за дузпа заради нарушение Джеймс Джъстин срещу Емануел Емега, но съдията подмина ситуацията. Последва неточен удар на Морган Роджърс. Лийдс беше много близо до откриващото попадение в 18-а минута, когато Доминик Калвърт-Люин нацели гредата. В средата на първото полувреме се стигна до неприятен момент, след като Мойсес Кайседо бе принудително заменен заради контузия. Натискът на "сините" все пак даде резултат и в 23-а минута, когато Емануел Емега ги изведе напред. Отговорът на гостите обаче не закъсня, тъй като само две минути по-късно равенството беше възобновено от Ноа Окафор. Изравнителното попадение даде импулс на йоркшърци, които още на няколко пъти застрашиха вратата на Емилиано Мартинес в оставащото време от първата част.

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Отборът на Лийдс продължи да бъде по-активен след подновяването на играта. В началните моменти на второто полувреме се стигна до редица ситуации, които все пак дадоха резултат в 50-а минута. Тогава съдията отсъди дузпа, след като Морган Роджърс игра с ръка в наказателното поле. Доминик Калвърт-Люин застана зад топката и даде аванс на йоркшърци. Съвсем скоро ситуацията за Челси се влоши още повече. Малко преди да изтече час игра на "Стамфорд Бридж" Ноа Окафор се разписа за втори път в мача. В добавеното време гол на резервата Бренден Аронсон оформи крайния успех с 4:1.

Тотнъм набра скорост и влетя в Топ 10

Междувременно в северната част на Лондон отборът на Тотнъм постигна четвъртия си успех от началото на сезона. "Шпорите" победиха с 2:0 състава на Ипсуич. Лука Уилямс-Барнет откри резултата в 15-а минута, а Доминик Соланке се разписа в началото на втората част. С този успех Тотнъм намери място в Топ 10 за първи път през кампанията, заемайки 9-а позиция с актив от 15 точки - на една от Челси. Ето и всички резултати от изиграните двубои от 11-ия кръг във Висшата лига до момента:

Манчестър Сити 1:1 Фулъм

Астън Вила 0:0 Съндърланд

Борнемут 2:0 Нотингам Форест

Челси 1:4 Лийдс

Ковънтри 3:2 Кристъл Палас

Тотнъм 2:0 Ипсуич

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