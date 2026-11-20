На 20 ноември полските власти потвърдиха, че поне две руски ракети и един дрон са паднали на територията на Полша, в близост до границата с Украйна. Армията на страната вече заяви, че полското въздушно пространство е било нарушено по време на мащабното руско нападение срещу украинската страна през нощта. Властите в Полша, която е член на НАТО, заявиха, че е твърде рано да се каже какво представляват тези обекти. Говорител на украинските въздушни сили пък заяви, че е вероятно руска ракета да е пресякла границата.

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Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че в петък, когато Русия нанесе масивен удар срещу съседна Украйна, на полска територия са паднали две руски ракети и един дрон, съобщи полската информационна агенция PAP. Той заяви, че „има три места, където са паднали обекти:

в Нови Липовец вече може да се каже, че става дума за ракета Х-101;

на второто място също се твърди, че е била ракета;

а на третото най-вероятно е бил безпилотен летателен апарат с реактивен двигател.

Further details have emerged about the Russian objects that entered Polish airspace during today's attack on Ukraine. A Kh-101 cruise missile reportedly crashed in a field near Nowy Lipowiec, around 45-60 km from the Ukrainian border, leaving a crater and burning debris. Authorities are investigating additional sites near Mołodycz and Rudnik nad Sanem. Polish military prosecutors are examining how many objects entered the country. PM Donald Tusk said there was currently no threat of further aerial attacks. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2026

По време на пресконференция във Варшава Косиняк-Камиш определи инцидента като поредната руска провокация. „Тази атака на Руската федерация срещу украинска територия, която засегна Полша, беше една от най-мащабните от началото на пълномащабната война в Украйна“, заяви той.

"Поради нарушаването на полското въздушно пространство службите провеждат операции в три населени места: Рудник над Санем, Молодич и Нови Липовец (Люблинско войводство)“. „Трите населени места бяха поставени под охраната на съответните служби, включително подчинените на Министерството на националната отбрана, полицията, пожарната, военната полиция и специалните служби, по-специално военното контраразузнаване: Молодич, окръг Ярослав; Рудник над Сане; и Нови Липовец, окръг Билгорай. В последния случай може да се каже с най-голяма сигурност, а най-ясното доказателство е, че именно ракета Х-101 е нарушила полското въздушно пространство и се намира на това място“, заяви полският министър на отбраната.

Една от атаките е на около 50 км от границата с Украйна

„Потвърждаваме падането на неидентифициран обект в село Нови Липовец (окръг Билгорай в Люблинското войводство, на около 45-50 км от границата с Украйна - бел. ред.)“, съобщи Окръжната прокуратура в Люблин. „Съобщенията за евентуални допълнителни обекти в региона в момента се проверяват от съответните служби".

WATCH: Air raid sirens are sounding in Lublin, Poland, amid reports of a possible Russian cruise missile entering Polish airspace. https://t.co/97nb2VeXxR — GeoInsider (@InsiderGeo) November 20, 2026

Пожарникари и полицаи впоследствие откриха срутена сграда близо до село Нови Липовец. "Сградата се е срутила в поле близо до гората и се е възпламенила. Няма опасност за жителите на околните села или за гората“, заяви пред TVN24 Дариуш Дзяло, директор на отдела за сигурност и кризисно управление в Люблинското войводство.

Кадри, споделени в социалните мрежи, които изглеждаха като заснети от охранителна камера в имот в близкото село Хмелек, показваха експлозия в далечината, но според някои анализатори, работещи с отворени данни - OSINT, това са кадри от Рудник над Санем (вижте по-долу).

Още един удар - близо до полигон, където се обучават войски на НАТО

Полският министър на инфраструктурата Дариуш Климчак заяви в X, че диспечерът е чул силен трясък в близост до железопътните съоръжения в Рудник над Санем, на около 50 км западно от Нови Липовец и съответно - на около 100 от границата с Украйна. Той заяви, че не са открити видими повреди по железопътната линия, но че е изпратен инспекционен автомобил.

Footage showing the impact of a Russian Kh-101 cruise missile near the town of Chmielek in eastern Poland, around 45 km from the border with Ukraine. https://t.co/LTfvzfBZ11 — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) November 20, 2026

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Има непотвърдени данни за възможен втори удар с руска крилата ракета Х-101 - именно край Рудник над Санем. Този удар би бил относително близо до военния полигон „Нова Деба“, където в момента се обучават войски на НАТО, участващи във военното учение на „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна.

В учението участват около 2800 войници от 11 държави, като полските сили осигуряват логистична подкрепа, потвърдиха по-рано въоръжените сили на Полша. „КОАЛИЦИЯ 26.2“ е първото учение на силите от „Коалицията на желаещите“, действащи под наименованието „Многонационални сили – Украйна“ (MNF-U). Целта му е да покаже способността на европейските държави да сформират сили в подкрепа на Украйна и да укрепят европейската сигурност – в случай на прекратяване на огъня или сключване на мир. Учението служи за подготовка на подкрепата за траен мир, а основната му част се провежда на полска територия.

В него участват сухопътни, въздушни и военноморски сили, както и елементи от космическите сили на Франция, Великобритания, Белгия, Естония, Испания, Нидерландия, Литва, Германия, Швеция, Турция и Полша, гласи официалното съобщение на полското военно министерство за учението. Като дата на провеждане е отбелязана днешната - 20 ноември 2026 г.

Ако предполагаемата руска ракета беше летяла още около 50 км, тя щеше да достигне района на учението.

Мястото на удара близо до Хмелек е открито, докато в района на Рудник над Санем все още продължават търсенията.

BREAKING: Reports of a potential second Russian Kh-101 cruise missile strike againsgt Poland near Rudnik nad Sanem. The first missile struck near the town of Chmielek, around 45 km from the border with Ukraine. Railway workers also heard an explosion near Rudnik nad Sanem which is around 100 km from the border with Ukraine. That strike would have been been relatively close to the Nowa Dęba military training area, where NATO troops participating in the military excercise of the Coalition of the Willing for Ukraine are currently training. The exercise involves around 2,800 troops from 11 countries, with Polish forces providing logistical support. If the suspected Russian missile would have flown for another 40 seconds, it would have reached the exercise area. The site of impact near Chmielek has been found, while a search is still ongoing near Rudnik nad Sanem. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2026

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Министърът на инфраструктурата Дариуш Климчак също така съобщи, че диспечерите на въздушното движение са били евакуирани от летището в Жешов (Жешув) - най-големият град в Югоизточна Полша. Това летище е основен хъб за доставка на западни оръжия в посока Украйна.

Още подробности

Според военният министър на Полша „през цялата нощ са действали наши и съюзнически самолети – полски F-16 и шведски „Грипен“. На разположение на нашите пилоти беше самолет-цистерна на нидерландските военновъздушни сили. Нашата разузнавателна система – самолетът за ранно предупреждение „Сааб“ – също беше активирана и действаше в Подкарапатското и Люблинското войводство".

„Системите „Пейтриът“, разположени около летище "Ясионка" в Жешув и близо до Швидник в Люблинското войводство, бяха активирани. Наземните системи „Попрад“ и „Пилица+“ също бяха активирани. В операцията участват и хеликоптери, които продължават да оперират във въздуха, както и три бригади на Силите за териториална отбрана. Имаме работа с поредната провокация от страна на Руската федерация. Според мен датата не е случайна. Днес в Нова Деба, близо до тези места, се провеждат учения на „Коалицията на желаещите“, в които участват повече от дузина държави“, заяви Косиняк-Камиш.

Премиерът Доналд Туск заяви, че е получил доклади относно сигурността в района и че към момента няма заплаха от въздуха. Президентът Карол Навроцки също е бил информиран за ситуацията.

Всичко е станало, след като около 6:00 ч. сутринта руски крилати ракети стигнаха до територията на Украйна - те бяха изстреляни от руски стратегически бомбардировачи Ту-95 и Ту-160. Ракетите са част от по-голям пореден "ударен пакет" на Путинова Русия срещу Украйна, като щети има на много места в страната, включително в западния град Лвов и областта, които граничат с Полша, а също в западните региони Ивано-Франковск и Закарпатие. Полски източници и "Обозревател" посочват, че поне една от руските крилати ракети може да е навлязла в полското въздушно пространство.

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Европейските страни са загрижени, че войната на Русия в Украйна може да се разшири отвъд границите на украинската страна, и се стремят да участват в преговорите за прекратяване на конфликта, но срещат пренебрежителното отношение на Кремъл. Диктаторът Владимир Путин отказва да спре агресивната си война и търси отговорност от Киев и Брюксел.

Откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г., дронове многократно са навлизали във въздушното пространство на държавите по източния фланг на НАТО, което засилва напрежението с военния алианс и подхранва опасенията, че войната може да се разшири.