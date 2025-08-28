Рюте с важна новина за европейските снаряди пред Rheinmetall, която ще инвестира у нас (ВИДЕО)

Европа вече може да произвежда шест пъти повече артилерийски снаряди годишно, отколкото преди две години, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на посещение в Германия на 27 август. Производството "се очаква да достигне 2 милиона снаряда до края на тази година", каза бившият нидерландски премиер при откриването на артилерийския завод на германската компания Rheinmetall в Унтерлус – най-големият такъв на континента.

Новината, която Рюте обяви, идва на фона на по-широките усилия на европейските страни да укрепят отбранителната си промишленост, както за да подсилят собствената си сигурност, така и за да подпомогнат отбраната на Украйна в лицето на руската агресия.

Заводът на Rheinmetall ще произвежда 350 000 снаряда годишно

Рюте заяви, че германският производител на отбранителна техника има "голям принос" за този растеж. Самият завод планира да произвежда 350 000 артилерийски снаряда годишно.

Според политическия ръководител на НАТО страните членки трябва да се съсредоточат върху увеличаване на производството на танкове, системи за противовъздушна отбрана и ракети. "За да ускорим производството на така необходимите способности, можем да се възползваме от опита си в увеличаването на производството на снаряди. Иможем да се поучим от иновативната индустриална мобилизация на Украйна", каза той.

От началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна европейската отбранителна промишленост е критикувана, че е бавна и неефективна. Производствените затруднения забавиха доставката на оръжия за Киев.

На срещата на върха на НАТО в Хага през юни, първата по време на втория мандат на Доналд Тръмп, съюзниците се споразумяха да увеличат целта за разходите за отбрана от 2% на 5% от БВП годишно - с хоризонт до 2035 г. Военната помощ за Украйна може да се отчете към тази нова цел, което е добра новина за Тръмп.

Отделно от това ЕС стартира новата си програма за превъоръжаване, която има за цел да събере допълнителни 650 милиарда евро за разходи за отбрана и да предложи 150 милиарда евро под формата на заеми, свързани с отбраната.

