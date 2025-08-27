След хвалбите за Rheinmetall: Колко завода за барут ще има у нас и как се развива скандалът с проекта на Гебрев?

У нас вече има три проекта за заводи за барут. Това се разбра от думите на председателя на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев от ГЕРБ, който даде интервю за БНР на 27 август. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се похвали преди няколко дни пред ръководителя на германската компания Rheinmetall Армин Папергер, че фирмата има съвместен проект с ВМЗ-Сопот. Преди това се разбра за план и на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, около който се оформи скандал. Според Гаджев и "Арсенал" в Казанлък има свои планове за завод за барут.

Междувременно президентът Румен Радев даде да се разбере, че е направил "подарък" за правителството на Росен Желязков - държавният глава твърди, че той е осигурил стратегическия инвеститор.

Христо Гаджев говори за завода на Rheinmetall и участието на България с механизма SAFE

"Германският концерн Rheinmetall ще изгради два завода у нас – за барут и 155-милиметрови снаряди. Предложението за инвестиции е сред най-големите в отбранителната ни индустрия за последните години. По изграждането на мощности за барут се работи от 2024 г.", каза председателят на ресорната комисия в 51-вото Народно събрание.

Половината от собствеността в този проект ще е на държавата и този дял ще се финансира с европейски заеми с ниски лихви, обясни Гаджев. Става въпрос за механизма SAFE, който е част от плана за превъоръжаване на Европа. Страната ни вече обяви намерението си да кандидатства за заем.

През май тази година Европейският съвет одобри създаването на фонда на стойност 150 млрд. евро за съвместни поръчки в областта на отбраната, като голямата новина беше, че в него ще може да участва и Украйна. SAFE ще финансира спешни и мащабни инвестиции в европейската отбранителна технологична и индустриална база. Всичко това е свързано с огромния пакет от 800 милиарда евро за отбрана на Европа, обявен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен през март тази година.

Брюксел предложи дълъг срок за изплащане на заемите и авансови плащания до 15%. Евтините дългосрочни заеми ще бъдат финансирани от дълг на ниво ЕС, като се възползват от кредитния рейтинг ААА на блока.

"Това няма да натовари бюджета на държавата. Механизмът SAFE е програма на ЕС за дългосрочни заеми, които държавите членки изплащат след 15 години. Дотогава заводът ще си изплати сам заема, който ще теглим за него", каза Христо Гаджев.

"Барутът, който е основна съставка за всякакъв вид боеприпаси, е дефицитен. В следващите десетилетия ще има огромен пазар. Държавите ще се презапасяват. По-големият износ на този завод ще бъде за страни членки на НАТО и ЕС", смята той.

Проектите на Гебрев и на "Арсенал"

"Проектът на Гебрев не е единственият частен проект за изграждане на завод за барут. В "Арсенал" - Казанлък също ще изграждат, но не е публично достояние", каза Христо Гаджев.

През март тази година самият Емилиян Гебрев разказа пред bTV за плановете на компанията му за завод за барут край Шумен, които обаче са били спрени от по-високо ниво. "От 2021-2022 г. започнахме този проект за завод. Обезпечили сме терените и оборудването за първия етап, но вместо есента да бъде пуснат заводът в действие, ние не сме започнали строителство, защото има бавения на документи", каза той и намекна за политическа връзка и за действия в парламента.

През януари бившият военен министър Бойко Ноев каза в интервю за "Свободна Европа", че санкционираният за корупция по "Магнитски" Делян Пеевски "с едно обаждане" е спрял строежа на завода за барут. По думите на Ноев, действието се разиграва на 6 март 2024 г. В дневния ред на Министерския съвет има точка, с която две частни оръжейни фирми - "Ахелой ОПМ" ООД и "Караш Инвест" ЕООД - трябва да бъдат обявени за стратегически обекти от значение за националната сигурност. Още в началото на годината става ясно, че оръжейният търговец Емилиян Гебрев има план за изграждането на завод за барут, който е в напреднала фаза. Това става публично известно покрай проект за решение на Министерския съвет. Именно втората фирма е еднолична собственост на сина на Гебрев.

Само с едно телефонно обаждане обаче Пеевски вади точката от дневния ред, а няколко дни по-късно Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) преобръща мнението си, твърди Ноев. По онова време санкционираният политик е депутат и съпредседател на единното още ДПС. Днес проектът за изграждане на предприятие за барут край Шумен продължава да е блокиран. Богдан Богданов, бившият министър на икономиката в кабинета "Петков", потвърди думите на Ноев.

