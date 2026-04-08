Спорт:

Заря, шоу и голове: дербито на Пловдив запали "Колежа" в незабравима нощ, която ще се помни!

08 април 2026, 22:32 часа 585 прочитания 0 коментара
Снимка: botevplovdiv.bg
Заря, шоу и голове: дербито на Пловдив запали "Колежа" в незабравима нощ, която ще се помни!

Отборите на Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив не успяха да се победят след равенство 1:1 на "Колежа" в голямото дерби на града от 29-ия кръг на Първа лига. "Канарчетата" започнаха по-силно срещата, но изостанаха в резултата след гол на Каталин Иту в средата на първата част. Тодор Неделев успя да изравни в края на полувремето. През втората част Локомотив бе една идея по-опасен в атака, но до гол така и не се стигна, като срещата ще се запомни с изключителната си атмосфера.

Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив не се победиха в невероятна вечер на "Колежа"

Дербито на Пловдив започна с невероятно шоу на новия стадион "Христо Ботев", като имаше страхотно светлинно шоу и заря, продължила няколко минути. На трибуните пък имаше мощна подкрепа от феновете и на двата отбора, а там бе и президентът на БФС Георги Иванов. За силната атмосфера помогна и това, че срещата започна по тъмно - нещо, което се вижда рядко на големи дербита у нас поради мерки за сигурност. А всичко това направи преживяването за футболисти и фенове още по-вълнуващо.

Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив

В игрови план Ботев Пловдив започна по-силно срещата, със сериозен натиск към противниковата врата. "Канарчетата" организираха няколко опасни атаки, но така и не стигнаха до гол. В средата на първата част Локомотив Пловдив наказа пропуските на съперника. "Смърфовете" използваха своя шанс след бърза атака, преминала през Парвиз Умарбаев, който пък попаде за румънеца Каталин Иту, който с хубава техника елиминира съперник и успя да вкара за гостите.

В 40-ата минута Маскоте стреля с глава, но уцели греда. Все пак Ботев Пловдив успя да изравни в края на първото полувреме. Тогава Самуел Калу нахлу в наказателното поле и бе фаулиран от Ивайло Иванов. Зад топката застана Тодор Неделев, който прати вратаря на Локомотив в другия ъгъл и успя да вкара за 1:1.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, Тодор Неделев

След почивката Локомотив заигра по-добре от домакините. Играта обаче често бе накъсвана от бомбички и димки, каквито не попадаха на терена през първата част. След час игра удар на Иванов от дистанция принуди Наумов да скача акробатично, за да улови. В 66-ата минута пък Каталин Иту бе много близо до отбелязването на втория си гол в мача, след като засече центриране от корнер с глава, но Наумов изби. 

В 82-ата минута отборът на Локомотив организира още една опасна атака, която завърши с удар към вратата на Наумов, но стражът на Ботев се справи. В последната минута Чимези Уилямс едва не вкара за Ботев, но Боян Милосавлевич спаси Локо. Така паритетът се запази и двата тима поделиха точките, като Локомотив остава пети с 45 точки - с две пред шестия Черно море, който е с мач по-малко, докато Ботев остава девети с 37 точки - на пункт зад осмия Славия, който също още не е изиграл двубоя си от 29-ия кръг.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Ботев Пловдив Локомотив Пловдив Първа лига
Новините от днес
Новините днес