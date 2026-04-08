България е на върха в Европа! Наш атлет пренаписа историята с феноменален рекорд

България може да се зарадва на още една прекрасна новина в леката атлетика. Официално е признато постижението на спринтьора Христо Илиев от 6.53 секунди на 60 метра за нов европейски рекорд за младежи под 23 години. Той постигна този резултат на Балканския шампионат в зала в Белград на 21 февруари. Там Илиев спечели златния медал. А сега Българската федерация по лека атлетика получи уведомление, че рекордът е признат от Европейската атлетика.

Христо Илиев подобри европейския рекорд

Христо Илиев представи България и на още две големи състезания. През 2025 г. 21-годишният атлет стигна до 1/2-финалите на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген, Норвегия. А през март тази година, той се състезава и на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша. На Христо Илиев му предстои да му бъде признат и още един рекорд на европейската сцена. Той отново ще бъде за младежи до 23 години, като този път времето му е 6.51 секунди.

Илиев подобри и националния рекорд

Това постижение той направи на Националния шампионат на България. Той се проведе седмица след Балканиадата. Илиев прави много силен сезон, като подобри и националния рекорд в спринта на 60 метра. Именно времето му от 6.51 секунди остана като най-добро в българската история, като преди това той направи още 2 поправки на националния рекорд. Така той го подобри 3 пъти в рамките на 20 дена през февруари.

