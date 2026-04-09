Журналистическо разследване отново разкрива връзките на унгарския външен министър с Русия (АУДИО)

Сергей Лавров е координирал с външния министър на Унгария Петер Сиярто блокирането на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС, обсъждайки формулировката относно правата на малцинствата като ключов лост в преговорите. Това става ясно от нов запис на разговор между двамата, публикуван днес. Записът затвърждава подозренията за съгласуваност между Москва и Будапеща по отношение на забавянето на европейския път на Киев.

Както бе разкрито и по-рано, между министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров и министъра на външните работи на Унгария Петер Сиярто е съществувал постоянен неформален канал за връзка, чрез който Москва е получавала чувствителна информация за вътрешните процеси в ЕС, позициите на страните по отношение на санкциите и подкрепата за Украйна, както и подробности за стратегическите преговори. Това се посочва в разследване на обединение от европейски издания, които са се запознали с подслушани телефонни разговори между Лавров и Сиярто.

A leaked exchange suggests Sergey Lavrov coordinated with Hungary’s foreign minister to block Ukraine’s EU accession talks, discussing minority rights wording as a key lever in negotiations. The interaction points to alignment between Moscow and Budapest on slowing Kyiv’s EU… pic.twitter.com/QYhtSuTFZ3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 8, 2026

Особено внимание в диалозите е било отделено на въпросите за правата на националните малцинства в Украйна. Официално Унгария е повдигала въпроса за защитата на етническите унгарци в Закарпатие, но в разговорите с Лавров Сиярто е обсъждал и правата на рускоговорящото население, които Русия е използвала като инструмент за натиск върху Киев.

Унгарският министър редовно информирал Лавров за плановете на Брюксел и възможните санкции, консултирал се с него за стъпки, изгодни за Русия и вредни за ЕС и Украйна, а също така помагал по въпроси, свързани с отмяната на ограниченията, включително изключването от санкционния списък на сестрата на олигарха Алишер Усманов. Той се е координирал с колегите си от Словакия за блокирането на 18-ия пакет санкции на ЕС и използвал въпросите за националните малцинства като лост за натиск върху Украйна, се казва в разследването.

Разговорите засягали и конкретни събития: срещата на върха на Европейския съвет на 14 декември 2023 г., когато Унгария се опита да повлияе на решението за започване на преговори за присъединяване на Украйна и Молдова към ЕС, посещението на Орбан в Киев на 2 юли 2024 г. и организирането на неговата визита в Москва преди срещата на върха на НАТО, както и обсъжданията на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска. Унгария се опита да запази тези стъпки в тайна от ЕС и НАТО, което по-късно предизвика недоволство сред европейските чиновници. В приятелски разговори с Лавров Сиярто не е крил лоялността си към Русия, уверявайки, че „винаги е на негово разположение“.

