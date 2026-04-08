Отгледан на “Герена“, за да спаси ЦСКА: Невероятната съдба на новия герой на “Армията“

08 април 2026, 21:18 часа 461 прочитания 0 коментара
Понякога съдбата си знае работата. И може да бъде много иронична. Именно такъв е случаят с новия спасител на ЦСКА Петко Панайотов. Той беше директен участник в гол, който е донесъл победата на „червените“ вече два пъти от началото на настоящия сезон. А тази статистика става още по-интересна, когато вземем под внимание от къде е започнал. Изненадващо или не, първите стъпки на Панайотов във футбола са били на “Герена“ – в дома на кръвния враг Левски.

Петко Панайотов започва в юношеските отбори на Левски

Петко Панайотов е роден на 20 юли 2005 г. в София. Естествено за момче с голям талант като него е да заиграе в школата на някой от грандовете. Той избира тази на Левски. Играе за юношеските отбори, като през лятото 2020 г., когато е на 15 години, започва да играе за отбора на Левски до 17 години. Но само година и половина по-късно, съдбата му определя неочакван обрат. Със силните си изяви той впечатлява много и е привлечен в ЦСКА. Там той започва да играе за втрия отбор на “червените“ във Втора лига.

Панайотов се интегрира в първия отбор на ЦСКА

Дебюта си за представителния отбор на ЦСКА той прави през пролетта на 2024 г. И тогава започва неговата приказка. През сезон 2024/25 той е разкъсан между първия и втория отбор на “армейците“, като записва 13 мача за дубъла и 22 за представителния тим. Но през настоящата кампания нещата са различни. Петко Панайотов става все по-голяма част от първия отбор на ЦСКА, като е записал 27 участия до момента. А за втория отбор има само 1 мач във Втора лига.

Панайотов асистира за шедьовъра на Пиедраита

Освен, че минутите му за мъжете се множат, Петко Панайотов се превърна в техен спасител. Вече в 2 много важни мача за ЦСКА той се отчита с гол или асистенция, които директно водят до победа на “армейците“. Започваме хронологично. На 21 февруари ЦСКА е домакин на Славия. Много важен и изключително труден мач за “червените“. Тогава те спечелиха с гол-шедьовър на Алехандро Пиедраита в 82-рата минута, а асистенцията беше на… да, познахте – Петко Панайотов.

Петко Панайотов донесе победата на ЦСКА срещу Монтана

В последния мач на ЦСКА, резултатът до последно вървеше наравно – 0:0 в гостуване на Монтана на 8 април. И в 5-тата минута на добавеното време… отново познахте – Петко Панайотов се разписа, за да донесе победата на “армейците“. Тези триумфи са много важни не само за самочувствието на ЦСКА, а и за класирането на отбора в топ 4 на Първа лига. Останалите голове и асистенции на Панайотов дойдоха в 1/16-финала за Купата на България срещу Севлиево, на 1/4-финала срещу ЦСКА 1948 и в Първа лига срещу Берое и Септември София.

Николай Илиев
