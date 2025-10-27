Войната в Украйна:

С ампутиран крак, но изнасилил доведената си 12-годишна дъщеря: Нов брутален случай от Русия

27 октомври 2025, 06:42 часа
Ветеран от "специалната военна операция" (СВО - гнусното име, което режимът на руския диктатор Владимир Путин налага вече четвърта година за подпалената от него война в Украйна) е изнасилил 12-годишната си доведена дъщеря в Нижегородска област. Уникалното в случая е, че насилникът е бил с ампутиран крак - "спомен" от Украйна.

32-годишният Максим Пресняков, който живее в град Семьонов в Нижегородска област, е влязъл във война в Украйна през 2024 г. През 2025 г. бил ранен и му бил ампутиран кракът. Според информация на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, впоследствие той бил уволнен от военно поделение 94018 по здравословни причини.

12-годишната доведена дъщеря на Пресняков и майка ѝ разказват, че през септември 2025 година, вече инвалид, войникът изнасилил момичето. Мъжът бил задържан и срещу него било образувано наказателно дело по чл. 131, чл. 4 от Руския наказателен кодекс (изнасилване на жертва под 14-годишна възраст). ASTRA откри от изтекли бази данни, че Максим Пресняков е бил осъждан преди това за кражба и кражба на автомобил.

Случаят е поредният, който ясно показва, че заради войната на Путин в Украйна в Русия се връщат огромен брой ветерани, които не могат да заживеят отново нормален живот - защото познават единствено живот на зверства.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
