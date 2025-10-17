Ясна е новата цена на Груев: стана ли най-скъпият българин?

От сайта Transfermarkt обявиха новите цени на играчите във Висшата лига. Сред тях е и Илия Груев, който е собственост на Лийдс Юнайтед. Халфът имаше основна роля в това „белите“ да се качат отново в елита на английския футбол след като изпаднаха през 2023 г. За първите седем кръга от първенството Груев е изиграл четири мача, като е бил титуляр в два от тях.

Цената на Груев се е покачила с 3 милиона евро

Преди от сайта да актуализират цените халфът беше оценен на 5 милиона евро. От днес неговата пазарна стойност вече официално е 8 милиона евро. По този показател той е на 20-то място в отбора на Лийдс. А по отношение на всички български футболисти Груев се изравни на първото място с капитана на националния отбор Кирил Десподов, който играе за гръцкия ПАОК. Топ 3 на най-скъпите българи допълва Филип Кръстев. Той играе за Оксфорд Юнайтед във второто ниво на английския футбол под наем от белгийския Ломел и е оценен на 4 милиона евро.

Още: Напрежение в националния отбор! Груев разочарован от треньора, Десподов обиден на шефовете в БФС

Груев е втори с Лийдс…

Във временното класиране на Висшата лига Лийдс е на 15-то място с 8 точки от 7 изиграни мача. Те са записали 2 победи, 2 равенства и 3 загуби. Това ги прави втори при новаците в елита на Англия. Първи са Съндърланд, които впечатляват с представянето си от началото на сезона и се намира на 9-тата позиция с 11 точки. Третият нов е Бърнли, който към момента е в зоната на изпадащите с 4 точки.

Още: Груев остана на пейката и на Лийдс - късен гол попари "пауните" във Висшата лига (резултати)

… и последен с България

Както добре знаем, България е на последно място в квалификационната си група за Мондиал 2026. „Лъвовете“ изиграха 4 мача, в които не записаха нито една точка и вкараха само един гол. Груев взе участие в три от тях. Беше титуляр в двете срещи с Испания, загубени с 0:3 у дома и 0:4 като гост и влезе на полувремето в гостуването на Грузия, където отново паднахме с 0:3.

Още: Краси Балъков назова един българин, който има потенциала да се реализира в световния футбол