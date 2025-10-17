Войната в Украйна:

Двама младежи пострадаха при инцидент с тротинетка в Русе

17 октомври 2025, 19:11 часа 233 прочитания 0 коментара
Двама младежи на 16 години пострадаха при инцидент с тротинетка в Русе тази вечер. Катастрофата е станала малко след 17:00 часа в кв. "Здравец Изток", на кръстовище на един от натоварените булеварди в града – "Липник". Младежите се движили на тротинетката по локалното платно, успоредно на булеварда, когато били блъснати от завиващ надясно по улица "Братислава" автомобил. Двете момчета са откарани в болница.

Едното от тях е само с повърхностни наранявания. Скенерът не е установил черепно-мозъчна травма. Състоянието на другото момче тепърва се установява. Предстои да бъде взето решение дали да останат за болнично лечение.

Елин Димитров
