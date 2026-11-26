Летището в руския анклав Калининград вече работи със сериозни ограничения - още от вчера, 25 ноември, до 28 ноември. Общо 8 различни известия показват, че ще бъдат затваряни въздушни маршрути до летище "Храброво", по данни на платформата Notamify, която обработва NOTAM (известия до пилотите) - официални авиационни известия за пилоти, авиокомпании и авиационни служби.

Повечето от ограниченията ще бъдат в сила до 27 и 28 ноември, от 8:00 до 20:00 часа калининградско време, затваряйки 18 участъка от въздушните пътища, 2 зони на въздушното пространство и са "описани" 4 допълнителни опасни зони. Ограниченията се простират в значителен диапазон от височини и са в сила ежедневно в продължение на четири календарни дни.

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Не е ясно каква е причината - но авиационният експерт Александър Ланецки предположи пред руското издание "Вьорстка", че военни учения или военни маневри може да са причината. Бившият експерт от конструкторско бюро "Сухой" Вадим Лукашевич смята, че Калининград може да реагира на учения, които в момента са в сила за литовското въздушно пространство. Там в момента се провеждат мащабни учения на НАТО с участието на 6000 военнослужещи и тестове на безпилотни летателни апарати. Ученията "Щит на свободата'26-II" и "Гранд орел'26" ще продължат до 3 декември.

"Ако Литва е наложила свои собствени ограничения, а руските са отражение или продължение на тях, както направи Русия преди свалянето на полет MH17 на Malaysia Airlines в отговор на украински известия, тогава причината е в Литва. Русия реагира", обясни Лукашевич, добавяйки, че действията на руските власти може да са мотивирани от страх.

В събота, 21 ноември, в Калининградска област се задейства сирена за въздушна тревога за първи път от 2022 г. Губернаторът Алексей Беспрозваних заяви, че системата е реагирала на подозрителен обект, долетял от Литва, но не е открито нищо подозрително. Междувременно, противовъздушната отбрана стреляше в района на пристанището на Балтийск, където се намира оперативен щаб на Руския балтийски флот.

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