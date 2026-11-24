В хода на битката за град Покровск, разположен южно от „пояса от крепости“ в Донецка област, руската армия е загубила над 100 000 души, според данни от базата данни на Росстат, получени от хакери и цитирани от „Проект“. Превземането на регионалния център, ключов логистичен център за отбраната на украинските въоръжени сили в Донбас, е струвало на силите на Путин повече от нападението на Берлин от Червената армия през април-май 1945 г., по време на което са загинали около 80 000 съветски войници.

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Убитите

В непосредствените граници на град Покровск, който преди войната е имал население от 60 000 души, руските въоръжени сили са загубили приблизително 5000 войници, а поне още 100 000 са били убити в Покровски район.

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Битката започна през август 2024 г., а Русия обяви пълното превземане на града през февруари 2026 г. Според данни на Росстат, още 8000 души са загинали близо до Покровск и околностите му от март до септември 2026 г. „Никоя битка за който и да е населен район никога не е коствала стотици хиляди животи“, отбелязва „Проект“, добавяйки, че това е „абсолютният минимум“ и че самата цифра е сравнима с населението на градове като Елиста или Орехово-Зуево. Боевете в тази посока продължават и според карта на украинския OSINT проект DeepState, зоната на уверен контрол на руските въоръжени сили след окупацията на Покровск се е изместила на запад и север от града с максимум 10-15 километра.

🔥 The brunt of Russian casualties is heavy in the Dobropillia sector, north of Pokrovsk. 🎯 Here, Ukraine’s elite forces—including the 1st Corps "Azov," the Birds of Madyar, and the legendary Kholodnyi Yar—are ruthlessly crushing relentless Russian infiltration attempts. 💥🛡️ This is how Putin feeds Russians directly into the Ukrainian meat grinder just to prolong his failing invasion.🪖🪚 — Ukraine News 🇺🇦 (@Ukrainene) November 9, 2026

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Освен това Росстат получава данни за местоположението на смъртните случаи със значително закъснение, поради което „реалният брой на смъртните случаи може да е многократно по-висок“, отбелязват журналистите. Общо по време на опитите за завладяване на Донбас, което Владимир Путин счита за основно условие за мирни преговори с Украйна, руските войски може да са загубили приблизително 325 000 войници (към септември 2026 г.) в рамките на 4,5 години боеве. Толкова високи загуби не са наблюдавани в никоя съветска настъпателна операция по време на Втората световна война, отбелязва „Проект“.

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Авдеевка

Най-малко 19 000 руски войници са убити по време на битката за украинския град Авдеевка. Преди войната той е имал население от приблизително 32 000 души. Най-малко 11 000 руски войници са убити в Маринка (с предвоенно население от 10 000 души), а 11 000 войници са убити в битката за Курахово (с предвоенно население от 18 000 души). Според „Проект“, базата данни на Росстат съдържа информация за 474 000 смъртни случая, свързани с войната. Като се вземат предвид забавянията в регистрацията на данни, броят им би могъл да достигне 573 000 до септември.

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