Само за ден: Вятърната енергия осигури 7% от електричеството в Европа

Делът на електроенергията от вятърни централи (вятърна енергия) в Европа през изминалите 24 часа е 7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 5,6 процента от общото количество електроенергия (419 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,4 процента (102 гигаватчаса) от нея.

ВЕИ в България вече произвеждат почти половината електроенергия

Най-голям дял

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (16,3 процента), Литва (15,2 на сто) и Хърватия (14,1 процента). Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (145,2 гигаватчаса), Франция (135,7 гигаватчаса) и Швеция (48,4 гигаватчаса), сочи още справката.

Още: Исторически момент в енергетиката: Енергията от ВЕИ превиши тази от въглища

Исторически момент

Припомняме, че на през първата половина на 2025 г. светът е генерирал повече електроенергия от възобновяеми източници (ВЕИ) – слънчева и вятърна – отколкото от въглища, което символизира историческа промяна в глобалния енергиен пейзаж. Това показват данни от Института Ember. В доклада се посочва, че през първата половина на тази година производството на електроенергия от възобновяеми източници се е увеличило с 363 TWh, или 7,7%, в сравнение със същия период на 2024 г., достигайки 5,072 TWh. Съответно, делът на „чистата“ електроенергия в световното производство на електроенергия също се е увеличил от 32,7% на 34,3%.

Axios: Токът в САЩ никога не е бил толкова скъп и ще продължи да поскъпва

Снимка: iStock