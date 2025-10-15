Войната в Украйна:

Швеция: Следим руска подводница в Балтийско море

15 октомври 2025, 15:32 часа 373 прочитания 0 коментара
Шведската армия заяви днес, че следи руска подводница, навлязла по-рано в Балтийско море, като посочи, че става въпрос за "рутинна операция", която Швеция провежда в тясно сътрудничество с военните си съюзници. "Руска подводница навлезе в Балтийско море вчера", се казва в изявление на шведските въоръжени сили.

"Изтребители и военни кораби на въоръжените сили са забелязали подводницата в Категат (проливът между Дания и Швеция - бел. АФП) и в момента я проследяват“, съобщи същият източник, цитиран от Франс прес. 

Напрежението в Балтийско море значително се засили, откакто руските сили нахлуха в Украйна през февруари 2022 г.

През януари шведският премиер Улф Кристершон заяви, че Швеция "не е във война, но не е и в мир". Страната сложи край на два века военен неутралитет, като се присъедини към НАТО през 2024 г.

По думите на Кристершон целият регион на Балтийско море е обект на "хибридни атаки".

Елена Страхилова
