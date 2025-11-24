САЩ не пришпорват вече Киев с краен срок за мирния план. Русия иска преговори заради проблемите в икономиката си

Москва вероятно е заинтересована да наложи мирно споразумение, тъй като икономиката й отслабна и вече няма икономическата и финансовата сила да продължи войната. Това каза полският премиер Доналд Туск в кулоарите на срещата на върха ЕС - Африка в Ангола.

Туск бе категоричен, че планът от 28 точки на САЩ трябва да бъде преработен, а някои от точките са неприемливи. Той отбеляза, че натискът върху Русия трябва да се поддържа, тъй като Москва вече е изправена пред сериозни икономически проблеми.

Санкциите показаха, че са наистина ефективни, смята той, цитиран от Укринформ.

Междувременно на сайта на Кремъл излезе съобщение за проведен днес телефонен разговор между Владимир Путин и турския президент Реджеп Тайип Ердоган, в който Путин е заявил, че предложенията, залегнали в мирния план от 28 точки, "са в съответствие с дискусиите на руско-американската среща на върха в Аляска и по принцип биха могли да формират основата за окончателно мирно уреждане".

Крайният срок, с който пришпорваха Украйна, е отменен

Същевременно първоначалният краен срок за подписването на мирния план, който Тръмп определи на 27 ноември, Деня на благодарността, е бил отменен. Това каза служебният премиер на Нидерландия Дик Схоф, добавяйки, че САЩ, Украйна и другите заинтересовани страни ще отделят повече време за преговорите, предаде националната новинарска агенция АНП.

Досега САЩ оказаха силен натиск върху Украйна да приеме бързо мирния план, който изисква страната да направи редица значителни отстъпки.

Съединените щати все още не са посочили нова дата.

Междувременно Financial Times съобщи, че след срещата на върха в Швейцария 28-те точки от плана вече са сведени до само 19.

Не е ясно обаче кои са отпаднали.

Изданието посочва още, че се очаква тази седмица да се проведат допълнителни срещи с участието на представители на Франция, Германия, Великобритания, а евентуално и на Полша, и Финландия, както и на генералния секретар на НАТО.

Кои точки от плана вероятно са отпаднали

Източници на Bloomberg са разкрили, че една от точките, която е отпаднала от плана, е САЩ да получават приходите от замразените руски активи. В новата версия на мирния план вече не се споменава клаузата, която предвиждаше да се разпределят 100 милиарда долара замразени руски активи за програми за възстановяване на Украйна, като САЩ да получат 50% от приходите от тях.

Според зам.-министъра на външните работи на Украйна Серхий Кислица друга точка, която е отпаднала от плана, е за съкращаването на числеността на украинската армия, информира на свой ред zn.ua.

